Ora il trend sui contagi comincia fare paura anche in provincia di Frosinone che nel Lazio, dopo Roma, è il territorio in cui si registra la maggior diffusione del coronavirus. Si aggrava anche il bilancio dei decessi con una nuova vittima, la prima nel capoluogo. Intanto la giunta guidata dal sindaco Nicola Ottaviani ha deciso di irrigidire le norme anti-contagio: sarà consentito fare passeggiate e attività fisica all'aria aperta per non più di due ore.

Questi in sintesi i dati salienti di una giornata che, in termini numerici, è per ora la peggiore da quando è scoppiata l'epidemia. Se nell'ultima settimana la curva di diffusione del virus si era attestata su una media di circa 10 contagi al giorno, ieri il bollettino provinciale ha contato 19 nuovi casi positivi che in totale salgono a quota 93. Numero destinato a crescere in queste ore perché ancora ieri in tanti, casi sospetti, sono stati sottoposti al tampone.

La vittima è un 71enne di Frosinone, il quale soffriva di altre patologie pregresse ed era ricoverato all'ospedale "Spaziani". Con quest'ultimo, il numero dei decessi sale a 7.

I DATI DELLO "SPALLANZANI"

Ma il dato che preoccupa è quello diffuso ieri dall'istituto “Spallanzani” di Roma in base al quale, nel Lazio, dopo la Capitale (21,9%), è la provincia di Frosinone quella che registra il numero più alto di contagi, ossia pari al 9,4%. Seguono Viterbo (6,3%), Latina (5,%) e Rieti (2,3%), il 3,6%, se pur ricoverato nelle strutture sanitarie del Lazio, proviene da fuori Regione.

I dati dicono anche che più del metà dei contagiati (61%) è di sesso maschile. Le classi di età maggiormente esposte sono le seguenti: 60-79 anni (36%), da 50-59 anni (21,7%), 80-89 (11,2%). Il 10% dei casi ha tra 30 e i 39 anni. La fascia d’età meno colpita è quella tra 40 e i 50 anni.

ORE "CONTATE" PER LE USCITE DA CASA

E con l'aumento dei contagi, si fanno anche più rigide le norme anti-contagio nel capoluogo ciociaro. La giunta comunale guidata dal sindaco Nicola Ottaviani ha deliberato una serie di provvedimenti. Quelli più importanti riguardano l'attività all'aria aperta: si potrà fare una passeggiate oppure attività fisica per non più di due ore. Nell'autocerficazione dovrà essere indicato l'orario di inizio dell'uscita da casa. Modifica anche all'isola pedonale. Lo stop alla circolazione delle auto, in via Aldo Moro e nel centro storico, sarà limitato alla domenica mattina dalle ore 10 alle 13. Stop al pagamento delle strisce blu negli stalli di competenza comunale.

