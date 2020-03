Coronavirus, scontro tra parroco e sindaco di Boville sulle benedizioni funebri

Il dolore, indicibile, di non poter celebrare i funerali dei propri cari dovrebbe essere consegnato solo ad una silenziosa e composta pietà. Ed è invece anche le sole benedizioni delle salme consentite alla presenza dei più stretti parenti possono diventare oggetto di polemica e un caso istituzionale

Succede, nei giorni del l'epidemia del coronavirus, a Boville Ernica, in provincia di Frosinone, dove, per la seconda volta nel giro di pochi giorni, sta facendo discutere quanto accaduto al cimitero comunale San Marco. L'episodio è all'attenzione dei carabinieri che presenteranno una relazione al prefetto, ma intanto ci sono le testimonianze dei protagonisti, il parroco don Giovanni Ferrarelli e il sindaco Enzo Perciballi.

LEGGI ANCHE Coronavirus, avanzano le teorie più strampalate: dal demonio alla vendetta della Madre Terra

LEGGI ANCHE Coronavirus, stop ricette di carta, medicine con codice direttamente in farmacia

I fatti sono avvenuti lunedì poco prima della sepoltura di un 34enne. Le disposizioni anti-coronavirus consentono solo una benedizione prima della tumulazione alla presenza dei parenti più stretti, quelli di primo grado. Durante la breve cerimonia il sindaco è stato redarguito dal sacerdote, come conferma lo stesso don Giovanni Ferrarelli: «Entrando nel cimitero, oltre ai più stretti famigliari, avevo notato alcuni ragazzi, ai quali ho detto che alla breve cerimonia potevano partecipare solo i parenti più stretti. Loro mi hanno detto che non si sarebbero avvicinati. Ad un certo punto ho visto arrivare il sindaco e poco dopo lo stesso ha fatto segno ai ragazzi di farsi avanti. A quel punto ho ritenuto doveroso dire al primo cittadino che il suo comportamento non era opportuno. Pensiero che ribadisco: così si lancia un messaggio sbagliato, in un momento delicatissimo. Un sindaco non deve farlo».

L'ABBRACCIO

Ma perché il primo cittadino si trovava lì? «Sono andato per verificare che venissero rispettate le regole», spiega Perciballi, il quale conferma di essere stato ripreso dal parroco, ma aggiunge pure di essere stato frainteso: «Quando sono arrivato i ragazzi si trovavano già all'interno del cimitero. Gli ho fatto segno di avvicinarsi, ma invitandoli a restare a distanza tra loro. E poi se io, come sostiene il parroco, ho sbagliato, anche lui ha tenuto un comportamento non rispettoso delle regole anti-contagio perché ha abbracciato alcuni famigliari. Cosa che gli ho fatto notare alla fine della cerimonia. Allora che devo fare, devo vietare le benedizioni?».

LEGGI ANCHE Festa del Papà ai tempi del Coronavirus, le pasticcerie consegnano zeppole a domicilio

Il parroco non smentisce la circostanza e spiega: «I genitori del defunto sono due strettissimi collaboratori della parrocchia. Il padre era trasparente per il dolore, pietrificato, non riusciva a piangere. L'ho abbracciato e solo a quel punto si è abbandonato in un pianto liberatorio. L'ho fatto pensando alle parole di Papa Francesco che ha invitato noi parroci a non essere don Abbondio. Un gesto umano di cui mi assumo tutta la responsabilità».

Il caso, come detto, è sotto la lente dei carabinieri e sarà sottoposto all'attenzione del prefetto Ignazio Portelli, il quale sulla condotta del sindaco per ora commenta: «Comportamento irresponsabile»

Ultimo aggiornamento: 19:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA