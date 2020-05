Emergenza Covid, la Camera di Commercio Frosinone stanzia due milioni e mezzo per imprese e famiglie

Emergenza Covid-19, la Camera di Commercio di Frosinonev stanzia 2.650.000 euro per imprese, lavoratori e cittadini del territorio.

Il Consiglio e la Giunta della Camera di Commercio di Frosinone hanno deliberato un piano di azioni a sostegno delle componenti economiche e sociali che più hanno sofferto a causa della pandemia.

«Contributi immediatamente disponibili - sottolinea il presidente della Camera di Commercio di Frosinone Marcello Pigliacelli - grazie all’impegno di tutto il personale degli uffici dell’Ente Camerale e dell'Azienda Speciale ASPIIN della Cciaa, che hanno lavorato alacremente negli ultimi giorni affinché la presentazione delle domande e la concessione dei contributi possa essere celere e priva di eccessiva burocrazia».

I fondi saranno messi a disposizione attraverso tre bandi e due modalità di sostegno.

IL PRIMO BANDO

Il primo bando si traduce in un contributo a fondo perduto alle piccole e medie imprese del territorio per l’abbattimento del costo per spese, interessi e oneri accessori sui finanziamenti di cui al decreto " CURA ITALIA". La somma stanziata è di 500.000 euro e ogni azienda avrà la possibilità di un contributo fino a un massimo di 1.500 euro. Ai soggetti richiedenti il contributo, in possesso del rating di legalità verrà inoltre riconosciuta una premialità di ulteriori 100 euro.

Il contributo andrà a valere su spese ed interessi decorrenti dal 31 gennaio 2020, ovvero dal momento in cui in Italia è stato dichiarato lo stato di emergenza "Covid - 19".

Il bando sarà pubblicato online sui siti www.fr.camcom.gov.it e www.aspiin.it domani venerdì 08 maggio 2020.

Le domande per il bando dovranno essere inviate a partire dalle ore 10 di mercoledì 13 maggio e fino alle ore 24 del 30 giugno esclusivamente tramite Pec all’indirizzo: contributointeressi-covid19@fr.legalmail.camcom.it.

IL SECONDO BANDO

Il secondo bando è per l’acquisto di DPI (Dispositivi di protezione aziendale e individuale) per garantire un ambiente di lavoro sano e per tutelare lavoratori e utenti da eventuali forme di contagio da Covid-19. Le risorse stanziate a disposizione delle imprese sono pari ad un 1.000.000 di euro. Il fondo prevede la copertura del 100% delle spese sostenute fino ad un importo massimo, per azienda, di 500 euro. Il bando sarà pubblicato online sui siti www.fr.camcom.gov.it e www.aspiin.it domani venerdì 08 maggio 2020.

Le domande per il bando dovranno essere inviate a partire dalle ore 10 di mercoledì 13 maggio e fino alle ore 24 del 30 giugno esclusivamente tramite Pec all’indirizzo: DPI-covid19@fr.legalmail.camcom.it

LE ALTRE SOMME A DISPOSIZIONE

Saranno inoltre a disposizione delle imprese nei prossimi giorni le seguenti somme:

500.000 euro per i test sierologici in contributi a fondo perduto. In questo caso il fondo prevede la copertura parziale delle spese sostenute e ritenute ammissibili per i test sierologi effettuati ai propri dipendenti (fino a un massimo di 50 dipendenti per azienda) ed ai titolari. Il bando è in corso di pubblicazione.



in contributi a fondo perduto. In questo caso il fondo prevede la copertura parziale delle spese sostenute e ritenute ammissibili per i test sierologi effettuati ai propri dipendenti (fino a un massimo di 50 dipendenti per azienda) ed ai titolari. Il bando è in corso di pubblicazione. La Camera di Commercio ha poi prestato un’attenzione particolare anche al turismo in provincia di Frosinone, elaborando un bando già condiviso con il mondo associativo di settore per contributi a fondo perduto a favore delle attività del turismo per un importo di 400.000 euro. Nel breve provvederemo alla pubblicazione del bando turismo che prevederà una convenzione tra le attività del turismo e la Cciaa stessa. Gli interessati possono a contattare gli uffici di ASPIIN per accelerare il processo di convenzionamento.



per un importo di 400.000 euro. Nel breve provvederemo alla pubblicazione del bando turismo che prevederà una convenzione tra le attività del turismo e la Cciaa stessa. Gli interessati possono a contattare gli uffici di ASPIIN per accelerare il processo di convenzionamento. Previsti contributi anche ai lavoratori ed alle famiglie in difficoltà prevedendo l'importo di 250.000 euro per l'acquisto di generi alimentari prodotti da aziende del territorio della provincia di Frosinone. Nei prossimi giorni con cadenza quindicinale a partire da metà maggio 2020 verranno distribuiti di concerto con la Caritas ed le organizzazioni sindacali dei lavoratori Cgil, Cisl, Uil ed Ugl più di 20.000 pacchi alimentari contenenti prodotti di prima necessità. La distribuzione degli aiuti alimentari sarà a cura della Caritas per le famiglie in difficoltà, mentre le organizzazioni sindacali provvederanno alla consegna alle famiglie dei lavoratori in mobilità e ed in cassa integrazione di lunga durata.

«Mi preme sottolineare che con l'acquisto rivolto in maniera esclusiva a- spiega Pigliacelli - abbiamo voluto sostenere in questo momento difficile anche la produzione delle imprese del ns territorio. Le azioni messe in campo dalla Camera di Commercio di Frosinone sono espressione concreta di sostegno allache, mai come oggi e nel prossimo futuro, dovrà essere dinamica decisiva della nostra vita e del nostro essere Comunità. Un grazie particolare al Presidente di ASPIINper l'impegno e la condivisione dell'iniziativa anche con la propria azienda Gemar, grazie anche alla Caritas e alle organizzazioni sindacali. Mi preme inoltre sottolineare la condivisione dell'iniziativa benefica sia da parte dell'Ance nella persona del presidente Cav.ed della ESEF CPT con il suo presidente; entrambi gli enti hanno voluto contribuire per un importo di 10.000».

Per qualsiasi informazione è possibile consultare il sito della Camera di Commercio: http://www.fr.camcom.gov.it/

Mentre lunedì 11 maggio alle 10.30 sarà online un seminario interattivo per avere qualsiasi delucidazione in merito ai bandi. Il nick name è “Vogliamo-ricominciare” e per partecipare si potrà utilizzare questo link: https://meet.google.com/frs-savm-qic

Ultimo aggiornamento: 20:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA