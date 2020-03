Studente di Arce, residente a Roma, è risultato positivo al test del Coronavirus. È il quinto caso in Ciociaria.

Il ragazzo di trent’anni, dopo essere stato a contato con alcune persone di Roma contagiate dal covid-19, si è sottoposto al test. L’uomo è asintomatico, sta bene e si trova nella sua abitazione di Roma. E’ uno dei tantissimi casi di soggetti positivi, ma, per fortuna, asintomatici.

La notizia è stata confermata dal sindaco di Arce Germani che dice: " Siamo stati informati questa mattina che uno studente di Arce è risultato positivo al virus SarS-Cov-2. Il giovane, di anni 32, che frequenta la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università La Sapienza di Roma, sta bene (avrebbe una leggera febbre) ed attualmente si trova nella sua abitazione di Roma dove è sotto osservazione domiciliare.

Il Servizio Sanitario regionale si è immediatamente attivato per svolgere l'indagine epidemiologica al fine di risalire ad identificare i link e i contatti avuti dallo studente.

Essendo tornato ad Arce la scorsa settimana, non è escluso né che il contagio sia avvenuto nella nostra zona e né che possa essersi diffuso ulteriormente.

E’ importante in questo momento mantenere la calma e non lasciarsi prendere dal panico. Soprattutto è da evitare la diffusione di notizie che non provengano direttamente dalle autorità sanitarie e governative.

Il Comune di Arce è in stretto contatto con il Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’Asl di Frosinone e con la Prefettura di Frosinone. Attualmente non sono previste particolari disposizioni se non quelle di OSSERVARE RIGOROSAMENTE le prescrizioni contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020.

Ultimo aggiornamento: 17:30

