Cassino, il Comune saluta la fine del lockdown con un concerto senza pubblico

La fine del lockdown sarà celebrato a Cassino con un concerto dal titolo il #ConcertodiRiapertura. Il Coro San Giovanni Battista Città di Cassino, diretto dal M° Fulvio Venditti, ha promosso l’appuntamento che segna la ripresa in collaborazione con l’assessorato alla Cultura del Comune. Questa sera alle 19.00, in concidenza con le ultime ore del lockdown, ad esibirsi saranno gli artisti Michele D’Agostino e Sonia Miele.

Ad ospitare il concerto per organo e voce solista sarà la chiesa di San Giovanni di Cassino. Sarà un concerto senza pubblico trasmesso in diretta sulla pagina Facebook della parrocchia.

«Pensavamo – annuncia sulla sua pagina Facebook l’assessore Danilo Grossi – che il 4 maggio sarebbe stata una riapertura un po’ diversa, forse. Ma è importante che, seppur a piccoli passi, il mondo intorno a noi cominci a riprendere vita. Naturalmente – sottolinea l’assessore alla Cultura – sarà un concerto senza pubblico. Grazie a Fulvio Venditti – conclude Grossi – per aver pensato a questo progetto e al parroco di San Giovanni per aver accolto l’idea. Perché la musica non si può imprigionare».

Nel corso del concerto a cui parteciperà il sindaco Enzo Salera non mancherà il saluto del vescovo Gerardo Antonazzo alla città.

