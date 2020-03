Il Coronavirus non ferma i tentativi di raggiro ai danni della popolazione.



"Sta girando in queste ore una finta nota audio di una donna che afferma essere un'operatrice della Protezione civile regionale ed annuncia che passeranno nei prossimi giorni ad eseguire il tampone casa per casa. È una truffa. Invitiamo i cittadini a non far circolare questa bufala, ma soprattutto a non aprire la porta di casa ad operatori senza tesserino senza che vi sia stato un contatto telefonico precedente". E' quanto comunica la Regione Lazio in una nota.