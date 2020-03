Lieve aumento dei positivi al Covid-19, mentre cala il numero delle persone in sorveglianza domiciliare, da cui sono usciti in 18. E' il bilancio dell'emergenza Coronavirus in Ciociaria aggiornato al 12 marzo.

Ecco il punto: nella Asl di Frosinone ci sono 303 persone in sorveglianza domiciliare. Ci sono 12 nuovi positivi al Covid-19, per un totale di 30. Domani saranno attivati ulteriori 4 posti di pneumologia a Cassino. Ultimo aggiornamento: 17:33 © RIPRODUZIONE RISERVATA