Ultimo aggiornamento: 14:27

Palazzo di Giustizia deserto, corridoi vuoti e rinvii delle udienze già affissi dinanzi alle aule, ma la vigilanza resta sempre alta.Ieri mattina al Tribunale di Cassino, normalmente caotico, non c’era nessuno. Il decreto legge approvato dal Governo nella giornata di domenica è stato tempestivamente comunicato a tutti gli iscritti dall’ordine degli avvocati di Cassino. Nessun avvocato si è presentato in Tribunale.Un provvedimento, quello varato dal Governo, avente come oggetto le disposizioni urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19. Quello iniziato domenica è un periodo cosiddetto cuscinetto, sino al 22 marzo 2020, nel quale sarà vigente il rinvio di ufficio delle udienze civili e penali. Verranno trattati solo i processi dove ci sono detenuti o altre misure cautelari.Chiusi anche gli uffici dell’ordine forense. Ma quello di ieri è stato un lunedì assai singolare anche per il risveglio senza caos al centro di Cassino. Parcheggi vuoti, piazze deserte e bar senza affollamenti.COSÌ NEL CAPOLUOGOSituazione simile anche a Frosinone, dove (oltre al Tribunale) è chiuso anche l’Ordine degli avvocati fino alla prossima settimana. Ciò comporterà delle difficoltà da parte dei legali che non potranno presentare le varie istanze, a cominciare dalla richiesta del gratuito patrocinio. Per quanto riguarda i processi, le udienze verranno rinviate d’ufficio in base al decreto che è stato appena emanato . Numerose le persone che ieri si sono recate presso il palazzo di giustizia per testimoniare. Si tratta di cittadini provenienti da ogni parte d’Italia che, temendo di poter ricorrere in sanzioni amministrative, si sono presentati in tribunale scatenando il caos. Al momento la chiusura sarà valida sino al 22 marzo.