Tragedia ieri sera intorno alle ore 20 in un mini appartamento di un palazzo al secondo piano dove ci sono altri tre mini appartamenti con cucina in comune in via Stazione a Ferentino (nella foto). Due nigeriani, un ragazzo di 32 anni ed una ragazza di 29, sono stati trovati privi di vita da un loro connazionale che abita al mini appartamento vicino. Ad ucciderli il monossido di carbonio generato da una fuga di gas di una stufa mal funzionante che i due avevano acceso per riscaldarsi. Tutto si è consumato nella camera da letto che i due avevano chiuso a chiave per stare in intimità visto che si tratta di un mini appartamento accanto ad altri tre con cucina ed ingresso in comune. I due vivevano nella città ernica da alcuni anni ed erano conosciuti e perfettamente integrati con la comunità. Con altri nigeriani avevano deciso alcuni anni fa di prendere in affitto un intero piano, in una palazzina in via Stazione. L’appartamento, a sua volta, era stato diviso in quattro mini appartamenti.

Al rientro dal lavoro, un loro connazionale ha sentito odore di gas. Ha iniziato ad aprire le finestre ed il portone d’ingresso chiamando per nome i due amici. Ma non avendo avuto risposta ha forzato la porta trovando i due nel letto. Ha subito lanciato l’allarme.

Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i vigili del fuoco, due ambulanze ed i carabinieri della locale stazione coordinati dal maresciallo Raffaele Alborino. Ma per i due non c’è stato nulla da fare. Erano già morti. E’ stata effettuata la ricognizione esterna delle salme da cui si è stabilito che la morte risaliva a qualche ora prima. Non essendoci ipotesi di reato in quanto la causa della morte sembra abbastanza chiara, il locale non è stato sequestrato. Sdegno ed incredulità tra i residenti per una tragedia incredibile. Anche gli amministratori comunali all’unanimità hanno espresso cordoglio per quanto accaduto. I due giovani erano molto conosciuti e svolgevano lavori saltuari in zona. Una tragedia che richiama tutti alla massima attenzione nell’utilizzo di stufe o altri oggetti a gas.

