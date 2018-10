Un’ora di puro terrore per marito e moglie, entrambi sessantenni, che questa mattina, intorno alle 4, sono stati vittima di una rapina. I fatti sono avvenuti in via Tofe a Ferentino. In ciqnue hanno fatto irruzione nella villa dei coniugi: l’uomo è stato minacciato con una pistola, la donna con un cacciavite, poi entrambi sono stati legati e imbavagliati. I rapinatori, che avrebbero tradito un accento straniero, forse dell’Est europeo, sono riusciti a individuare e scassinare la cassaforte, fuggendo via con soldi in contanti e gioielli per un valore di 1.800 euro. Sul caso stanno indagando i carabinieri. © RIPRODUZIONE RISERVATA