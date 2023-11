Contromano davanti alla caserma dei carabinieri, diciottenne senza patente non conosceva i segnali

E' passato contromano proprio davanti alla caserma dei carabinieri di Sora e quando è stato fermato, i militari hanno scoperto che il conducente non aveva la patente. Non aveva sbagliato il navigatore, semplicemente lui - 18 anni compiuti una settimana prima - non conosceva i segnali stradali.

Insieme a lui c'era una ragazza con la quale stava facendo una "passeggiata". Il giovane ha inizialmente provato a dire che aveva dimenticato a casa la patente, che aveva fatto l’esame, che si era iscritto quando era ancora minorenne alla scuola guida, tutta una serie di informazioni inverosimili. Non era finita: l’auto, infatti, era stata presa a noleggio da un 25enne, amico del conducente, e da questi data in uso al diciottenne. Il veicolo è stato riconsegnato al proprietario dell’autonoleggio, ignaro, mentre all’incosciente neomaggiorenne sono stati consegnati due distinti verbali per la guida senza patente e la guida in senso vietato. Al noleggiatore formale dell’auto e firmatario del contratto di noleggio, il verbale per l’incauto affidamento.