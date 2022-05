Controlli nei centri estetici: sequestrato materiale scaduto e chiusa una struttura senza autorizzazione

Controlli dei carabinieri del Nas nei centri estetici. In totale sono state controllare 25 strutture: 10 nella provincia di Frosinone, 15 in quella di Latina.

All'esito delle ispezioni sono state sottoposte a sequestro amministrativo 25 confezioni di crema per dermopigmentazione e 120 aghi sterili per dermografo, scaduti di validità addirittura dal 2017, rinvenuti all'interno della sala adibita alla dermopigmentazione di un centro estetico ubicato nella provincia di Latina.

In provincia di Frosinone è stato scoperto un centro estetico era privo di autorizzazione all’esercizio e per tale motivo è stato interessato il competente ufficio comunale per l’adozione del provvedimento di chiusura. Contestata una violazione amministrativadi un importo di 1.000 euro.