Contezioso tra il Comune di Cassino e la Cartiera Reno De Medici: il caso finisce in Cassazione

La cartiera Reno De Medici con lo stabilimento ubicato al confine tra i comuni di Cassino e di Villa Santa Lucia non intende pagare la tassa sui rifiuti. Una lite che dura da anni con il comune di Cassino tanto che è in corso un contenzioso da 150 mila euro. La Commissione tributaria regionale di Latina ha dato ragione al comune cassinate ma l’azienda non si arrende e va avanti. Perché non gli spetterebbe pagare. Se ne riparlerà nell’udienza del prossimo 26 marzo in un’aula della Corte di Cassazione a Roma. Infatti la cartiera con un ricorso ha citato in giudizio il Comune di Cassino innanzi alla Corte di Cassazione per far cancellare la sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale (CTR) di Latina. I termini di costituzione per il controricorso sono di quaranta giorni dalla notifica del ricorso stesso.

La Giunta comunale aveva autorizzato il sindaco a costituirsi nel giudizio dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale avverso il ricorso in appello per il quale era stato individuato per il patrocinio dell’Ente l’avv. Raffaele Scirè. La cartiera Reno De Medici è rappresentata e difesa dall’avv. Domenico Martini. Il Servizio Tributi ora ha trasmesso il ricorso per Cassazione proposto da Reno de Medici contro il Comune di Cassino avverso la sentenza della CTR Lazio. L’ufficio ha motivato la richiesta facendo presente che in 1 ° grado la CTP di Frosinone nel 2019 aveva accolto il ricorso presentato dal contribuente, mentre in 2° grado la CTR di Latina, invece, ha accolto l'appello presentato dal Comune di Cassino. E quindi il Comune, privo di Avvocatura Comunale, ha incaricato con nuova delibera di giunta l’avvocato Raffaele Scirè. Dice il sindaco Enzo Salera:”La cartiera in parte occupa il territorio comunale di Cassino oltre l’area del comune confinante di Villa Santa Lucia. Per il nostro servizio tributi la cartiera deve pagare la tassa sui rifiuti. Si tratta di una somma cospicua. La cartiera dice di no. Adesso vedremo cosa dirà la Cassazione.

Noi ci siamo costituiti in giudizio perché si tratta di una somma interessante.” Ora saranno i giudici romani a decidere sulla singolare vertenza tra un’azienda ed un comune sul pagamento della tassa sui rifiuti. Intanto il comune di Cassino ha affidato a due società l’incarico per complessivi 65 mila euro per lo studio di microzonazione sismica di livello previsto nella messa in sicurezza di sistemi franosi. Sono cinque i movimenti franosi da adeguare nel territorio comunale di Cassino. I sondaggi sono stati affidati ad un laboratorio della provincia di Siena e ad uno di san Vittore del Lazio. Si tratta di eseguire le indagini geognostiche e geofisiche della microzonazione sismica di livello 3 di una porzione del territorio comunale di Cassino.