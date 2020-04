"Forza Stefano", messaggi di solidarietà al manager dell'Asl di Frosinone risultato positivo al coronavirus

"Forza Stefano, grazie per il tuo impagabile impegno". Così recita uno striscione preparato dalla UOC Radiologia dell'ospedale "SS. Trinità" di Sora, un modo per stare vicini al manager Lorusso risultato positivo al coronavirus e ora ricoverato nel reparto di malattie infettive dello "Spaziani" di Frosinone.

LEGGI ANCHE ---> Coronavirus, muore d'infarto a 32 anni al funerale della madre deceduta per il Covid

Gli auguri sono arrivati anche dall'assessore regionale alla sanità, Alessio D'Amato: «Stefano è un combattente e ce la farà e ha ricevuto gli auguri di pronta guarigione da parte di tutti i Direttori generali delle strutture del Servizio sanitario regionale - aggiunge D'Amato -. Un gesto di affetto nei confronti di un manager che

si sta facendo apprezzare sul campo. Continueremo a rimanere in contatto per dare le giuste indicazioni organizzative alla sanità in Ciociaria nel contrasto al COVID-19».

LEGGI ANCHE ---> Coronavirus Italia, il discorso di Conte sul lockdown slitta: guerra Pd-M5S su Mes e patrimoniale

Lorusso è stato ricoverato dopo aver manifestato, nel tardo pomeriggio di giovedì, tutti i sintomi del Covid, a cominciare dalla febbre che è salita oltre i 38 gradi; il tampone, poco dopo, ha confermato la positività. E’ stato dunque ricoverato nel tardo pomeriggio senza passare per il Pronto Soccorso. Va detto che, sin dai primi giorni dell’emergenza sanitaria, è stato a contatto con medici e sanitari che (in alcuni casi) sono poi risultati positivi. Ora i suoi collaboratori andranno in quarantena.

Da oggi le funzioni di direttore generale della ASL di Frosinone sono state assunte dalla dottoressa Pierpaola D’Alessandro, direttore amministrativo aziendale. Le funzioni di direttore sanitario aziendale sono svolte dal dottore Stefano Brighi stante l’indisponibilità della Dottoressa Patrizia Magrini.

La Asl inoltre ringrazia e si ricambiano gli auguri che in queste ore sono giunti alla ASL ed a Lorusso, innumerevoli attestati di vicinanza, stima e di affettuoso incoraggiamento.

«Desideriamo tranquillizzare tutti facendo sapere che il nostro Direttore Generale è in discrete condizioni seguito dalla UOC di Malattie Infettive diretta dalla Dottoressa Katia Casinelli, con l’attenzione e professionalità note di questo Reparto».

Ultimo aggiornamento: 16:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA