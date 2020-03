Ultimo aggiornamento: 16:52

C'è anche l'abate di Casamari, dom Eugenio Romagnuolo, tra i nuovi contagiati. L'esito a cui il religioso si è sottoposto nelle scorse ore presso l'ospedale "Spaziani" di Frosinone ha dato esito positivo. L'abazia è stata chiusa e tutta la comunità monastica sarà sottoposta a soverglianza sanitaria per i prossimi 14 giorni.In totale, stando a quanto fatto sapere poco fa l'assessore regionale alla sanità Alessio D'Amato, in provincia di Frosinone sono 9 i nuovi contagiati, 13 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare, 4 casi positivi sono in trasferimento allo "Spallanzani". Infine è stata bloccata l'accettazione alla clinica "San Raffaele" di Cassino in attesa esito indagine epidemiologica: finora sono stati sette i pazienti contagiati.Tra le persone risultate positive anche un ingegnere di 44 anni della Fca tornato nei giorni scorsi dallo statbilimento di Torino e mai entrato in quello di Piedimonte San Germano dove risiede.In totale sono 46 i contagiati in provincia di Frosinone.