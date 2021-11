Domenica 7 Novembre 2021, 09:13

Covid-19, nelle ultime ventiquattr'ore raddoppiati i contagi in provincia di Frosinone, ma scende la curva dei ricoveri. Ieri il rapporto tra tamponi molecolari e nuovi positivi è stato del 9,7 per cento, il giorno precedente non era andato oltre il 4,5 per cento. Un'altalena di numeri che va avanti ormai da giorni e in generale conferma il lento ma costante aumento dei casi.

Numeri che, se raffrontati con lo stesso periodo del 2020 e alla luce del piano vaccinale iniziato ormai da undici mesi, fotografano una realtà diversi e sicuramente meno drammatica dell'autunno scorso.

Il 6 novembre dello scorso anno, infatti, si contavano 394 casi su 2800 tamponi, per un rapporto positivi-tamponi del 14 per cento.

Il bollettino della Asl

Ora nel dettaglio su 750 tamponi eseguiti venerdì, all'esito dei processi di laboratorio, sono stati registrati 73 nuovi positivi, i negativizzati sono stati 18 e non ci sono stati decessi.

La mappa dei contagi vede un boom di casi ad Anagni con 16 positivi; nove a Ferentino, sei a Cassino e Frosinone; quattro a Ceccano; tre ad Alatri e Arpino; due a Piedimonte San Germano, Pontecorvo, Sant'Elia Fiumerapido, Sora, Vico nel Lazio e Veroli; un caso ad Aquino, Boville Ernica, Casalvieri, Ceprano, Falvaterra, Guarcino, Isola del Liri, Paliano, Roccasecca, San Donato Val di Comino, San Giorgio a Liri, Sgurgola, Torrice e Vallecorsa.



Il dato che rincuora è però quello dei ricoverati, effetto senza dubbio della campagna vaccinale.

Nella degenza ordinaria Covid del reparto di Malattie Infettive dell'ospedale Spaziani di Frosinone i pazienti sono 18 degenti, erano 15. Le terapie intensive, ad oggi, restano vuote. E del resto i casi di decessi sono diventati ormai sporadici.



L'attenzione, tuttavia, resta alta. L'esperienza ha insegnato a non sottovalutare anche il minimo accenno di una ripresa del virus. E se si confrontano i dati settimanali, la crescita c'è stata eccome.

Nella settimana dal 29 ottobre al 4 novembre i positivi sono stati 258 su 5.701 tamponi (4,5 per cento), mentre nei sette giorni precedenti c'erano stati 143 contagiati su 5.785 tamponi (2,4 per cento). Il trend quindi è quasi raddoppiato.



A preoccupare sono maggiormente gli istituti scolastici inferiori, quelli frequentati da alunni che non possono essere vaccinati o in cui comunque il tasso di immunizzazione non è elevato. Nelle ultime ore si sono contati 19 positivi nella popolazione scolastica della provincia. Nella settimana appena conclusa sono stati chiusi gli istituti scolastici a Castelnuovo Parano, mentre a Castrocielo ci sono stati alcuni casi all'asilo nido e il sindaco ne ha ordinato la sospensione.

Il piano vaccinale

Resta sostanzialmente invariato il numero delle dosi di vaccino inoculate: nell'ultima settimana sono state 5.866, in quella precedente erano state 5.521. L'effetto Green Pass si è esaurito. Sono state aperte le prenotazioni per le terze dosi di Johnson&Johnson.

Nel Lazio le prenotazioni sono state 3 mila, 175 in provincia di Frosinone. La terza dose in prenotazione è stata destinata a tutti colori i quali sono stati vaccinati con il vaccino monodose Johnson & Johnson, da almeno 180 giorni e a prescindere dall'età (vale a dire anche per gli under 60). Il vaccino è Pfizer e Moderna è potrà essere somministrato nelle sedi Asl di Frosinone, presso il proprio medico di medicina generale, nelle farmacie e nei centri privati accreditati.