29 Marzo 2021

Stasera allo scoccare della mezzanotte anche in Ciociaria scatterà la zona arancione: le misure di contenimento del Covid-19, dopo tre settimane di zona rossa, subiranno un leggero allentamento (per i bar e i ristoranti rimarrà la stessa normativa, mentre riapriranno barbieri e parrucchieri). Intanto sono tanti, troppi, i comportamenti oltre il consentito. Tanti i controlli dei carabinieri che, nelle ultime ore, hanno portato a diverse sanzioni, soprattutto nel cassinate: tra Cassino e Pontecorvo. Nell’ambito della compagnia dei carabinieri di Pontecorvo, ben 18 persone sono state sorprese fuori dal Comune di residenza e per tutte è stata applicata la sanzione pari a 400 euro ciascuno, per un totale di 7.200 euro. In particolare a Castrocielo, nei pressi del casello autostradale, un 44enne e un 40enne, residenti in provincia di Caserta, sono stati sorpresi in violazione del divieto di spostamento dalla zona rossa. Ad Aquino, stessa sorte per due giovani, un 22enne della provincia di Viterbo e un 31enne del posto controllati nell’orario di coprifuoco (oltre le 22) per le strade cittadine. I due sono stati anche trovati in possesso di alcuni grammi di cocaina ed eroina, per cui è scattata la segnalazione alla prefettura, quali assuntori di droga.

Altre 14 sanzioni nel Cassinate, per un totale di 5.600 euro. Caso particolare a Sant’Ambrogio Sul Garigliano dove i carabinieri hanno sorpreso 8 persone, tutte residenti nella Valle dei Santi, le quali si erano riunite all’interno di un’abitazione privata a bere alcolici.

I CONTAGI

Sul fronte dei contagi, invece, anche ieri c’è stato ancora un rallentamento. I decessi, invece, sono stati due. Si tratta un uomo di 81 anni residente ad Amaseno e un uomo di 78 anni residente a Supino. Quest’ultimo è l’ imprenditore Sergio Schietroma; tre cittadine piangono la sua scomparsa. Oltre a quella di origine, Supino, anche Ceccano e Ferentino. A Ceccano avviò nel 1968 la sua storica attività nella ricostruzione e vendita di pneumatici, di Ferentino è originaria sua moglie.

«Purtroppo Supino piange nuovamente per la perdita di un nostro concittadino sconfitto da questo maledetto virus» ha dichiarato il sindaco di Supino, Gianfranco Barletta.

A livello regionale su quasi 15 mila tamponi molecolari e oltre 15 mila antigenici per un totale di oltre 30 mila test, si sono registrati 1.836 casi positivi. “Diminuiscono i decessi, mentre aumentano i casi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 12 percento, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 6 percento”, è stato il commento dell’assessore alla sanità della regione Lazio, Alessio D’Amato.