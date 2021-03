24 Marzo 2021

La zona rossa e le conseguenti limitazioni stanno attenuando i contagi da Covid-19, ma ora anche in Ciociaria gli occhi sono puntati sull’arrivo delle dosi dei vaccini.

L’atteso piano di somministrazione di massa, nel quale sarà coinvolto anche l’Esercito, coinvolgerà presto la Ciociaria. Mancano i dettagli, ma le dosi ci sono. Proprio ieri, infatti, il commissario straordinario Francesco Figliuolo e il capo della Protezione civile Fabrizio Curcio, al termine di un incontro con la ministra agli Affari regionali Mariastella Gelmini, hanno annunciato l’arrivo di un milione di dosi Pfizer alle Regioni.

Approvvigionamento che, in proporzione, verrà distribuito ai centri vaccinali della provincia di Frosinone. In primis all’ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone, al San Benedetto di Alatri, al Santissima Trinità di Sora e al Santa Scolastica di Cassino, tutte strutture dove viene inoculato esclusivamente il vaccino Pfizer.

La somministrazione del vaccino AstraZeneca proseguirà, invece, al presidio Sanitario Anagni, alla Casa della Salute Ceccano, alla Casa della Salute Atina, alla Casa della Salute di Pontecorvo.

«I vaccini - è stato spiegato dall’Asl - sono stati inoculati regolarmente e da ieri, man mano, abbiamo iniziato a recuperare quelli sospesi, spalmando i singoli pazienti nei giorni che seguono. Le nostre strutture, i nostri operatori sono pronti. Insieme, uniti, ancora, finché non ne saremo venuti fuori. Finché non avremo vinto noi».

I NUMERI

Fino a ieri nell’Asl di Frosinone, le dosi inoculate, sono state 56.873. Oltre 16 mila i cicli completati, tra prima e seconda dose. Ma proprio sul tema legato al piano vaccinale, con l’avvio della somministrazione della dosi da parte dei medici di famiglia, è arrivata la presa di posizione, o meglio il chiarimento, della Regione Lazio sulla scelta dei vaccini da destinare agli assistiti.

«Il piano vaccinale è noto ed ogni medico deve rispettarlo in scienza e coscienza» ha spiegato l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato.

«Le categorie di gravi vulnerabilità - ha aggiunto - vanno fatte indipendentemente dall’età ed i medici possono in questo caso somministrare il Pzifer».

I MEDICI

In Ciociaria sono 200 circa i medici che hanno aderito alla campagna vaccinale. I numeri dei contagi diramati ieri dall’Asl nel consueto bollettino confermato il rallentamento dei casi, ma non dappertutto.

In particolare il 22 marzo sono stati eseguiti 2023 tamponi, per un totale di 147 nuovi postivi e 351 negativizzati. Il rapporto tra tamponi e nuovi positivi si attesta ormai quotidianamente sotto il 10 percento. Ma, come accennato, ci sono territori in Ciociaria che risentono maggiormente dei casi. Anche ieri maglia nera a Frosinone con 25 casi.

Ci sono stati altri due decessi: si tratta di una donna di 47 anni residente a Sant’Andrea sul Garigliano e una donna di 87 anni residente a Vallecorsa. Salgono, così, a 68 i morti dall’inizio del mese di marzo.

Nell’intera Regione Lazio su oltre 14 mila tamponi molecolari e oltre 20 mila antigenici per un totale di circa 34 mila test, si sono registrati 1.491 casi, 26 decessi e 1.141 guariti.

«Aumentano i casi, i decessi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 10 percento, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 4 percento» è stato il commento dell’assessore regionale alla sanità, Alessio D’Amato.

Nelle province ci sono stati 364 casi e quattro decessi nelle ultime 24 ore. In Ciociaria il numero maggiore di contagi: 147. A Latina 144, a Viterbo 49 e a Rieti 24.