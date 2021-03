12 Marzo 2021

I segnali relativi ai contagi da Covid-19 in Ciociaria, per il terzo giorno consecutivo, continuano ad essere confortanti: il rapporto tra tamponi e nuovi positivi rimane sotto la soglia del 10 percento.

Ieri su 2767 tamponi eseguiti il 10 marzo, sono stati registrati 253 nuovi postivi e 164 negativizzati. Ma l’emergenza c’è ed è legata soprattutto ai posti letto, o meglio alla recettività degli ospedali. Non a caso la Asl ha predisposto un piano di ricezione ad hoc, visto che per il prossimo fine settimana è atteso un picco di contagi che potrebbe mandare in tilt il pronto soccorso dell’ospedale Spaziani di Frosinone, tant’è che il 118 è stato invitato a dirottare, almeno fino a lunedì 15, i pazienti anche sulla struttura ospedaliera di Sora.

Proprio allo «Spaziani» già da ieri mattina ci sono stati picchi di attesa, con 50 pazienti Covid in contemporanea. Una disposizione organizzativa adottata nella mattinata di ieri che fotografa la grave situazione epidemiologica che sta attraversando la Ciociaria, ormai da cinque giorni in zona rossa. Con i dati che verranno registrati oggi, l’Asl e il Seresmi faranno il punto della situazione in riferimento al numero di contagiati registrati nell’ultima settimana, rispetto ad ogni centomila abitanti.

La settimana scorsa, quando è stata dichiarata la zona rossa i positivi ogni centomila abitanti in Ciociaria erano 299.

Ora quale sarà il numero?

C’è attesa per capire se ci sono i parametri e i presupposti generali che possano portare ad una revisione anticipata della zona rossa, che, da ordinanza del presidente della Regione Lazio, dovrebbe cessare il 21 marzo prossimo. In alcuni territori, tuttavia, i contagi si fanno sentire maggiormente. Maglia nera dei contagi ieri è andata a Alatri con 34 casi. Poi Frosinone con 33, Sora 24, Veroli 20, Isola del Liri 12, Boville Ernica 10 e Monte San Giovanni Campano 8.

I morti sono stati due: un uomo di 74 anni residente a Veroli e una donna di 88 anni residente a Torrice. Nei primi dieci giorni di marzo ci sono stati 22 morti, a febbraio nello stesso periodo i decessi erano stati 27.

L’INDICE

Un indice dei contagi in crescita dappertutto. A lanciare l’allarme, ieri, mattina è stata l’unità di crisi della Regione Lazio. «I dati del contagio – è stato spiegato - sono in aumento e raggiungono i livelli di due mesi fa, con un trend di crescita rispetto alle due settimane precedenti. Lo scenario è previsto in netto peggioramento, bisogna mantenere altissimo il livello di guardia. Non è possibile concedersi nessuna distrazione, il virus con le sue varianti sta riprendendo vigore, la priorità è quella di interrompere ora la catena di trasmissione».

Sul fronte dei vaccini, il piano prosegue con il potenziamento del centro di Frosinone, proprio nel Capoluogo, ma anche a Ceccano, la settimana scorsa c’erano stati problemi logistici. Il nuovo Hub (punto vaccinale) a Frosinone, si trova nella «sala teatro» di via Fabi.

«E’ uno spazio funzionale e accogliente – ha spiegato la direttrice generale dell’Asl di Frosinone -, dove i familiari dei pazienti possono attendere in sicurezza e vedere i loro congiunti attraverso la vetrata mentre ricevono la seconda dose di vaccino. Questo nuovo spazio è già attivo da qualche giorno, contribuendo a una migliore gestione di flusso e attività dei nostri operatori sanitari».

Nel frattempo dalla mezzanotte di oggi partirà la prenotazione per tutti i cittadini residenti nel Lazio di 75 e 74 anni (nati nel 1946 e 1947), mentre il 15 marzo toccherà a coloro i quali hanno compiti 73 e 72 anni (nati nel 1948 e 1949).