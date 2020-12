Contagi Covid, la Ciociaria resta la più colpita e altri 4 morti. Migranti in quarantena, tensioni a Ferentino

Frosinone, dopo Roma, in percentuale è la provincia più colpita dai contagi Covid nel Lazio. I dati sono stati diffusi ieri dalla Regione Lazio. La percentuale totale dei casi nelle province laziali (esclusa Roma) è del 24,5 percento, così distribuita: 8,1% nell’Asl di Frosinone, 7,8% nell’Asl di Latina, 3% nell’Asl di Rieti e 5,6% nell’Asl di Viterbo.

Oltre il 50% (51,3) dei casi totali di Covid accertati nel Lazio dall’inizio della pandemia, ovviamente, è concentrato a Roma città: il 18,6% nella Asl Roma 1, il 21% nella Asl Roma 2, l’11,7% nella Asl Roma 3. Includendo anche l’area metropolitana l’incidenza di Roma e provincia sale al 75,5%: i casi sono distribuiti infatti al 4,9% nella Asl Roma 4, al 9,5% nella Asl Roma 5, al 9,8% nella Asl Roma 6.

Nel frattempo il Covid-19 non molla la presa. Nella giornata di ieri su 818 tamponi molecolari eseguiti ci sono stati 178 nuovi casi. I negativizzati/guariti, in totale, sono stati 104. Nei centri maggiormente interessati dai nuovi contagi la situazione è stata la seguente: Cassino 17 casi e 3 guariti, Ferentino 16 casi e 3 guariti, Pontecorvo 13 casi e 3 guariti, Veroli 12 casi e 3 guariti, Aquino 9 casi e 1 guarito, Sant’Elia Fiumerapido 9 casi e zero guariti, Cervaro 7 casi e 2 guariti, Frosinone 6 casi e 7 guariti.

Ma non si ferma neanche la scia dei decessi: ieri altre 4 le vittime positive al Covid-19. Si tratta di un uomo di 77 anni residente a Isola del Liri, una donna di 81 anni residente a Sora, un uomo di 76 anni residente a Pignataro Interamna e un uomo di 72 anni residente a Sora.

E ieri momenti di tensione si sono registrati a Ferentino in via Stazione, presso un immobile dove sono ospitati una ventina di migranti di origine africana. Gli immigrati da qualche giorno sono stati posti in quarantena perché 14 di loro sono risultati positivi al Covid. Alcuni ieri pomeriggio hanno cominciato a protestare perché volevano uscire. Le loro rimostranze, nei confronti degli operatori della cooperativa che gestisce la struttura, si sono fatte sempre più veementi che è stato necessario l’intervento dei carabinieri e della guardia di finanza che alla fine sono riusciti a riportare la calma. Il centro di accoglienza resterà presidiato dalle forze dell’ordine.

Tornando ai numeri dell’epidemia, dall’inizio di dicembre i morti sono stati 38. Così distribuiti per giorni: primo dicembre 7 morti, 2 dicembre 3 morti, 3 dicembre 2 morti, 4 dicembre 2 morti, 5 dicembre 5 morti, 6 dicembre 2 morti, 7 dicembre 4 morti, 8 dicembre 1 morto, 9 dicembre 2 morti, 10 dicembre 2 morti, 11 dicembre 4 morti e ieri 4 morti.

Nel Lazio i nuovi casi sono stati 1194, 41 decessi e oltre 2 mila guariti. Nelle province si sono registrati 355 casi e dieci i decessi nelle ultime 24 ore. Nella Asl di Latina sono 85 i nuovi casi e cinque decessi. Nella Asl di Viterbo 68 nuovi casi e un decesso. Nella Asl di Rieti 24 casi.

