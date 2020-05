Prima due pazienti positivi al Covid-19, poi l’affondo contro i sanitari finiti nel mirino del “corvo” e trattati come appestati. Tanto da dover essere isolati a furor di popolo.

E’ accaduto a Pontecorvo. L’antefatto risale alla giornata di sabato, quando sono risultati positivi due pazienti del reparto di Degenza Infermieristica (Udi), che si trova all’interno della Casa della Salute (ex ospedale Del Prete) di Pontecorvo, un uomo e una donna (quest’ultima già dichiarata guarita) ultraottentenni.

Il fatto, invece, risale alla mattinata di ieri quando sono apparse decine di volantini, tutti anonimi, e posizionati nella notte, nei quali s’invitano i cittadini e gli utenti della Casa della Salute ad allontanarsi e a stare lontani dal reparto e dai sanitari. Gli operatori sanitari trattati come “untori” di manzoniana memoria. E subito i medici hanno espresso la loro amarezza: «Essere trattati da untori offende noi e la nostra professione».

«Quei sanitari che sono in prima linea per garantire il diritto alla salute, sono stati trattati come appestati solo perché stanno facendo il loro dovere - ha commentato il sindaco Anselmo Rotondo - .Esprimo, a nome di tutta la comunità, la vicinanza, a tutti i sanitari e al responsabile del struttura Gianluca Narducci (che è anche assessore alla Sanità al Comune di Pontecorvo, ndr)».

Piena solidarietà anche dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Frosinone. «Gli infermieri dell’Udi e della struttura di Pontecorvo non sono untori. Come ogni giorno oltre a prendersi cura delle persone garantiscono la sicurezza dei pazienti e dei cittadini. Oltre ad esprimere la mia personale solidarietà ai colleghi ribadisco che i cittadini possono in sicurezza avvalersi della loro opera e di quella di tutti i professionisti della salute della struttura sanitaria di Pontecorvo» ha dichiarato, il dottor Gennaro Scialò, presidente dell’Opi Frosinone.

La situazione - Ma proprio in riferimento alla positività dei due pazienti, come accennato, è arrivata una buona notizia. Uno dei due è guarito.

La donna, in particolare, sottoposta al secondo tampone è risultata negativa. Ciò vuol dire che il Coronavirus, che in questo periodo non è particolarmente aggressivo, aveva attecchito in maniera lieve.

Resta ricoverato nel reparto di Malattie Infettive dell’ospedale Spaziani di Frosinone, invece, e ancora positivo l’altro anziano.

I tamponi - Il responsabile del reparto Udi, Gianluca Narducci, nella mattinata di ieri, in accordo e su indicazione dei vertici dell’Asl, ha eseguito una ventina di tamponi ai degenti del reparto Udi, i cui esiti arriveranno nella prossime ore.

Nella stessa mattinata di ieri sono stati individuati tutti i sanitari oltre 20, tra medici, infermieri e ausiliari, che hanno avuto contatti con i due positivi e oggi verranno sottoposti a tampone. Resta attiva, inoltre, la cosiddetta quarantena di servizio per gli operatori sanitari: possono recarsi a lavoro, ma non possono uscire dalla loro abitazioni per il resto della giornata. Tutto questo per 14 giorni.

La curva - Nel frattempo, ieri è tornata nuovamente a zero la curva dei contagi in Ciociaria. Un doppio zero perché non ci sono stati neanche decessi. Dunque, come nei giorni passati, il trend è sempre lo stesso: zero morti e zero contagi. Altre 8 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Ma non si abbassa la guardia. Anche per questa settimana proseguiranno i test sierologici per individuare gli asintomatici, vale a dire i vettori più pericolosi per la trasmissione del Covid 19.

