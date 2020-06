© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CONTENZIOSOI 71 Comuni facenti parte del disciolto, ma mai liquidato, Consorzio Acquedotti Riuniti degli Aurunci (Cara) , che si occupava del servizio idrico in Ciociaria, rischiano di pagare l'intera massa debitoria, ma resistono. Recentemente, infatti, il Tribunale di Roma, dopo aver svolto un'accurata analisi dei rapporti giuridici tra i Comuni, la Regione e il Consorzio degli Aurunci, ha accolto la tesi dell'avvocato Rosanna Norcia (difensore del Comune di Fontana Liri), ed ha condannato la Regione ad erogare le quote dei vari contributi concessi al Comune, ma trattenuti in regime di compensazione, per coprire la parte del debito nei confronti del Consorzio Aurunci.Poiché lo stesso avvocato Norcia difende anche altri Comuni è da presumere che a breve ci saranno altre sentenze dello stesso tenore. Ad oggi non sono ancora state pubblicate sentenze per quei Comuni, ma logica vuole che le difese siano tutte accolte, atteso che c'è un preciso precedente. Ma il problema, tuttavia, rimane.«Grande vittoria dei Comuni, quindi? Non proprio» , spiegano dallo studio legale. «Leggendo la sentenza i sindaci farebbero bene a preoccuparsi per tempo: fare fronte comune e fare pressioni sul Ministero dell'Interno affinchè si giunga ad una liquidazione indolore per i Comuni consorziati. Nonostante il silenzio sul problema, i debiti del Consorzio permangono».Gli avvocati dei creditori del Cara, infatti, non sono rimasti inerti e stanno studiando come far ricadere sui Comuni quella montagna di debiti che il Collegio nel 2003 aveva quantificato in 4 milioni, ma che invece, sembra siano diventati diverse decine di milioni (24 milioni solo in favore della Regione). Liquidare il Cara non è cosa semplice: a chi dovranno essere intestati i beni immobili ancora oggi di proprietà del Cara? Le grandi opere di attingimento e di adduzione idrica a chi andranno intestate? Le sorgenti di Canneto e l'Asta che da Canneto porta l'acqua fino a Lenola (Latina) va intestata al Comune di Settefrati o, per tratti ai tredici comuni attraversati? La sorgente di Colle Sasso (Galluccio, Caserta) e la condotta adduttrice fino a Minturno a chi va intestata?La vicenda inizia il 30 aprile 2003, quando l'allora collegio commissariale comunica ai 71 Sindaci che la Commissione di Liquidazione sarebbe rimasta in carica unicamente per procedere alla liquidazione dell'Ente, essendo stato accertato che il Cara aveva un credito da riscuotere pari a 15 milioni di euro e un debito di 4 milioni . Purtroppo la gestione temporanea senza personale, senza risorse finanziarie, senza poteri di sospensione idrica ai morosi (per recuperare quei crediti) era stata costretta ad agire in giudizio attivando una girandola infinita di atti giudiziari con altrettanti innumerevoli incarichi legali. Per cui dal 2003 al 2011 sono emersi debiti milionari.