Consegnati i premi del concorso letterario "Marchesa Celeste Ferrari". Tutti i nomi

Si è svolta nei giorni scorsi la cerimonia di premiazione della prima edizione del Premio Letterario “Marchesa Celeste Ferrari” istituito quest’anno dall’ente pubblico Asp Frosinone presieduto da Gianfranco Pizzutelli per ricordare la valida personalità e la storica figura della benefattrice Marchesa Celeste Ferrari.

L'evento è stato celebrato nella sede di Ceprano dell'Azienda servizi alla persona in Via Regina Margherita,19. Emozionante rivivere il giardino della comunità alloggio Ferrari che dopo anni di pandemia è tornato a splendere.

Il presidente ha speso parole di ringraziamento per le istituzioni e le persone che si stanno adoperando affinché le iniziative e l'attività dell'Asp Frosinone abbiano risultati in termini di efficienza e radicamento sociale. Un grazie è stato riservato, in particolare, al Comune di Ceprano e al vice sindaco Vincenzo Cacciarella. Alla giuria e al consigliere di amministrazione Roberto Redolfi per aver curato l'organizzazione.

Sei le opere premiate e due le menzioni nelle sezioni poesia e racconti brevi

Le opere sono state valutate da una giuria qualificata presieduta dalla professoressa Maria Scerrato e composta da Anna Celani (Assessore alla Cultura – Comune di Ceprano), Roberto Redolfi (Consigliere di Amministrazione ASP Frosinone), Riccardo Viselli (Scrittore e segretario del Premio), Simona Geralico (Assessore alla Cultura e Pari Opportunità – Comune di Frosinone), Franco Palombi (Professore Liceo Scientifico F. Severi di Frosinone), Walter Bianchi (Associazione Dike Cassino), Sandra Pantanella (Sociologa – Distretto Sociale B Frosinone) e Ania Ceccarelli (Comando Provinciale Vigili del Fuoco).