Il 12 novembre scorso si è svolto a Frosinone l’incontro territoriale della Conferenza Regionale del Volontariato (Crevol), in preparazione della riunione generale del Lazio del 27 novembre a Roma. Le associazioni presenti si sono confrontate sui diversi punti all’ordine del giorno, tra cui l’utilizzo del Fondo per il sostegno di attività di interesse generale di ODV e APS ed il ruolo della Regione per una nuova legge regionale sul volontariato ma soprattutto si è parlato della scelta del candidato territoriale per l’osservatorio regionale del volontariato, individuato nella persona di Federica Sperduti dell'associazione ‘Il Faro’ e della nomina dei due portavoce territoriali, la cui scelta è ricaduta su Maria Grazia Fanfarillo, presidentessa dell'associazione ‘Ver.Bene’ e Tamara Spica, volontaria dell'associazione ‘Il Faro’. La Conferenza regionale del Volontariato è uno strumento di partecipazione consultivo; attraverso di essa le organizzazioni di volontariato possono esprimersi e avanzare le proprie proposte sulle scelte della Regione, nei settori di intervento delle organizzazioni stesse. Del resto le ODV sono fondamentali nell’ intercettare i bisogni del territorio in cui operano e nel dare risposte a essi. Secondo, in vista delle votazioni per il Regionale, sarebbe auspicabile la riconferma dell’incarico a Maria Lorena Micheli, attuale presidentessa regionale, tra l’altro ciociara di Ceccano, “…affinché possa portare a compimento le attività intraprese; conosciamo Maria Lorena perché appartiene al nostro territorio e ne abbiamo constatato la competenza e l’infaticabilità. Importante anche il supporto a Federica Sperduti per l’osservatorio regionale sul volontariato, che prevede otto membri delle organizzazioni di volontariato, in modo da avere un rappresentante del nostro territorio. È importante la nostra presenza nei tavoli di consultazione da cui possono scaturire norme e leggi”.