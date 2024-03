Confcooperative Lazio sud, eletti in consiglio i rappresentanti di Diaconia e Monte Nebo

Alessandro Rossi per la Cooperativa Diaconia e Pietro Di Alessandri per la Cooperativa "Monte Nebo" sono stati eletti nel consiglio territoriale di Confcooperative Lazio Sud, un organo che raccoglierà criticità, proposte e progetti dalle cooperative della provincia di Frosinone e Latina. Ad eleggerli l’assemblea di Confcooperative Lazio sud che si è riunita a Pontinia per l’elezione anche del presidente, con la riconferma di Giuseppe Testa.

«Buon lavoro da parte di tutta Diaconia a Di Alessandri e Rossi – commenta il direttore Generale Loreto D’Emilio - Si tratta di un grande risultato per tutto il territorio di Frosinone che potrà contare sull’esperienza e sulla competenza di questi due professionisti per innovare il modo di fare cooperativa.

L’augurio va anche al Presidente Giuseppe Testa che in anni difficili come quelli del Covid ha saputo guidare al meglio Confcooperativa Sud non facendo mancare il suo sostegno a tutte le cooperative aderenti. ConfCooperative si conferma come un luogo fertile – conclude D’Emilio - per condividere possibili linee di intervento e mettere a fattor comune competenze per delineare progetti e provare a dare risposta alle tante esigenze delle persone. A partire dai più fragili. Su questo Diaconia in collaborazione con Monte Nebo è pronta a fare la propria parte e continuare ponendo cura all'aggiornamento continuo dei propri collaboratori che alla fine concretizzano gli sforzi nei servizi reali»