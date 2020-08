Concorsi al Comune di Cassino, 2881 domande per 26 posti. Le preselezioni al palasport di Frosinone

Sarà il palasport di Frosinone, con i suoi 3500 posti, ad ospitare a fine settembre per la preselezione i quasi tremila partecipanti a sette concorsi per 26 posti indetti dal comune di Cassino. Un numero altissimo ha risposto ai bandi di concorso che al comune di Cassino non si tengono da moltissimi anni. Tanto che per i pensionamenti il personale si è ridotto di un centinaio di dipendenti. Ora il comune cerca vigili urbani, geometri, tecnici, amministrativi e operai. In totale sono arrivate ben 2881 domande. Ma questo numero, dicono in comune, potrebbe ridursi se la commissione giudicatrice troverà delle domande incomplete o prive dei titoli richiesti. E comunque molti potrebbero anche rinunciare come spesso avviene nei concorsi per vari motivi.

Nei sette concorsi il posto più ambito è risultato quello di istruttore amministrativo per 3 posti con 710 partecipanti, poi 4 istruttori direttivi contabili con 704 domande, e quindi per 6 posti di vigili urbani ben 684 domande e 96 per un posto di istruttore direttivo di vigilanza della polizia locale. E inoltre per 4 collaboratori tecnici amministrativi 430 domande mentre in 170 aspirano ai 5 posti di geometra comunale e 87 per 3 posti di operai specializzati. Per tutti i concorsi l’assunzione è a tempo pieno e indeterminato.

La preselezione avverrà tra il 21 e il 26 settembre al palasport di Frosinone capace di accogliere i quasi tremila concorrenti. Si tratterà di rispondere ad una serie di quiz. I primi 50 classificati di ogni concorso saranno ammessi a sostenere le prove scritte e orali a ottobre probabilmente a Cassino. Per tutti gli altri non ci saranno appelli. Il sindaco conta di completare gli esami entro il 31 ottobre per poter assumere tutti tra novembre e dicembre. Le graduatorie saranno a scorrimento.

«Sono soddisfatto del numero di domande arrivate - dice il sindaco - Dobbiamo accelerare le assunzioni perché alcuni uffici si sono svuotati per i pensionamenti. L’ufficio tecnico ha urgente bisogno dei cinque geometri per le tante pratiche da evadere come quelle dei condoni».

I concorsi erano stati programmati per la primavera scorsa ma poi il Covid ha fatto slittare tutto. Ora si accelera. E così il comune torna ad assumere dopo anni.

L’ultimo concorso per vigili urbani, ma a tempo determinato per 36 mesi, venne fatto dall’amministrazione Petrarcone. Ora tre vigili che lavorarono in quel periodo hanno avviato una serie di ricorsi per farsi stabilizzare ma il Tar li ha respinti.

Intanto ieri la commissione elettorale comunale ha proceduto alla nomina dei 108 scrutatori per le elezioni referendarie del prossimo 20 e 21 settembre. I nominativi sono stati sorteggiati dall’albo degli scrutatori che viene aggiornato ogni anno. Sono stati inoltre sorteggiati anche 150 supplenti in modo da poter procedere celermente in caso di rinuncia. Non sono stati più inseriti i circa 30 disoccupati che avevano fatto domanda per essere nominati. L’opposizione ha contestato tale iniziativa che in precedenza aveva appoggiato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA