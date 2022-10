Con l'auto nel fiume: paura all'alba a Cassino

Finiscono con l'auto nel fiume: tragedia sfiorata alle 4 di questa mattina per due giovani che con la loro utilitaria hanno sono finiti nel Rapido. L'incidente si è verificato al confine tra Cassino e Sant'Elia, lungo l'arteria dove si incrociano via Sferracavalli e via Madonna di Loreto. La protezione laterale non è riuscita a frenare l'auto che è quindi volata giù. Subito sono giunti I soccorsi dei carabinieri della compagnia di Cassino e dei vigili del fuoco. I due sono stati ricoverati all'ospedale Santa Scolastica di Cassino.



Per estrarre l'auto è rimettere in sicurezza l'arteria si è resa necessaria la chiusura della strada per alcune ore. Sul posto sono ancora presenti gli uomini dell'Anas. Quello avvenuto stamane è l'ennesimo incidente che si verifica in quel posto, ma nonostante questo nulla è stato fatti in questi anni per la messa in sicurezza di via Sferracavalli e di via Madonna di Loreto dove sempre più spesso capitano incidenti con macchine che volano all'interno del Rapido.