Con l'Ape car nella cunetta sulla provinciale Leuciana, feriti due anziani

Erano a bordo della loro Ape e stavano percorrendo la strada provinciale Leuciana che collega Pontecorvo a Pico, quando sono finiti prima nella cunetta e poi contro un muro. L'impatto ha mandato in frantumi la parte posteriore del mezzo a tre ruote e danneggiato il piccolo abitacolo. Loro, due anziani ultra settantenni della zona, sono rimasti feriti. Sul posto sono arrivate le ambulanze del 118, l'automedica e i carabinieri della compagnia di Pontecorvo. I due feriti, per fortuna non gravi, sono stati accompagnati in ospedale. La strada è rimasta chiusa al traffico per permettere la messa in sicurezza della carreggiata e la rimozione del mezzo.