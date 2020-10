Il Covid 19 e servizi comunali: gli uffici del comune di Frosinone si svuotano tra alcuni (pochi) casi di contagio e diffuso smart working. Il problema principale non è tanto per i casi riscontrati di positività quanto per la nuova organizzazione del lavoro e per i risvolti verso l’utenza. Partiamo dai casi di coronavirus.

Pochi i contagi tra il personale ma tanti uffici sono vuoti, molti lavorano da casa, e non mancano i disagi per i cittadini.

Iniziamo dai casi di contagio che, per fortuna, si contano sulle dita di una mano. Attualmente sono due i casi, tra i dipendenti, affetti da coronavirus mentre tre sono in autoisolamento precauzionale perché avrebbero avuti contatti con casi covid.

IL SEGRETARIO GENERALE

Da ieri anche il segretario generale Angelo Scimè in via precauzionale si è posto in auto-isolamento perché venuto in contatto la settimana scorsa con il collega di Anagni risultato positivo. Nelle prossime ore si sottoporrà al tampone per verificare il suo stato. Intanto dilaga lo smart working tra il personale che può lavorare da casa. In 116 sono abilitati al lavoro distanziato e il 60% di questi lavora, a rotazione, direttamente dal pc di casa senza doversi recare in ufficio. Risultato? Da piazza VI Dicembre a via Fabi dietro la scrivania c’è sempre meno personale. Poi ci sono tutti quei dipendenti che devono per forza di cose lavorare in presenza: dai vigili urbani, agli operai, dagli uscieri agli assistenti sociali.

L’ANAGRAFE

Inevitabile qualche disagio per l’utenza, specie negli uffici dell’anagrafe. Anche se è possibile tramite app prenotarsi on line sono in molti che già dalle prime ore della mattina si mettono in fila per ottenere un certificato di nascita, un documento (anche se i documenti scaduti quest’anno hanno ottenuto la proroga sino a fine anno), un atto notorio, ecc. Intanto cresce l’attesa per l’applicazione del comune che consentirà di individuare i quartiere della città con maggiore presenza di contagiati.

Domani in comune riunione con esponenti della Asl per mettere a punto il sistema al fine di una pronta attivazione prevista la prossima settimana. Il sistema funziona così: la Asl comunicherà al comune i nomi dei cittadini risultati positivi al tampone. Il comune immetterà, in forma del tutto anonima, i dati relativi alla zona dove risiede il contagiato e i suoi più stretti rapporti familiari. In questo modo si potranno conoscere in maniera quotidiana le zone a maggiore presenza di positivi. Dalla prima settimana di novembre si attende l’entrata in funzione di questa nuova tecnologia.

LA STAGIONE TEATRALE

Intanto il comune ha deciso lo stop delle manifestazioni teatrali già inserite nel cartellone. L’ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ha disposto la chiusura di cinema e teatri fino al prossimo 24 novembre. Da qui la cancellazione delle due date di novembre fissate dall’amministrazione Ottaviani, in collaborazione con l’Atcl, per il recupero degli spettacoli della stagione di prosa autunnale al teatro comunale Nestor. Lo scorso marzo, infatti, il cartellone ha subito lo stop a causa dell’emergenza sanitaria. «Appena possibile – fanno sapere dall’Atcl - comunicheremo le nuove date o le eventuali cancellazioni qualora non fosse possibile riprogrammare gli spettacoli nuovamente slittati, con le modalità di recupero degli abbonamenti e dei biglietti».

Il calendario provvisorio della manifestazione - suscettibile di modifiche a seconda delle evoluzioni della situazione sociosanitaria - realizzato mediante gli assessorati al centro storico e alla cultura (coordinati rispettivamente da Rossella Testa e Valentina Sementilli, con il consigliere delegato Gianpiero Fabrizi), ha lascito, al momento, per lunedì 14 dicembre (alle 21) e martedì 15 dicembre (alle 16 e alle 21) lo spettacolo “Non è vero ma ci credo” di Peppino De Filippo; con Enzo De Caro e gli attori della Compagnia Luigi De Filippo. Regia di Leo Muscato.



