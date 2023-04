Giovedì 13 Aprile 2023, 08:32

Scambio di accuse sui debiti fuori bilancio in attesa del Consiglio che dovrà essere convocato entro il 30 aprile per iscrivere i circa 5 milioni di debiti emersi di recente. L'amministrazione è ancora in attesa di conoscere il responso definitivo della Corte dei Conti che ha chiesto chiarimenti lo scorso 4 aprile. Ma intanto lo scontro sulle responsabilità che hanno generato questi debiti va avanti.

IL CASO MONTI LEPINI

Il tutto è partito dalle dichiarazioni di Marzi che, sulla Monti Lerpini, ha espressamente incolpato l'ex amministrazione Ottaviani di aver generato il debito a seguito della risoluzione contrattuale con l'impresa Delta Lavori aggiudicataria dell'appalto. Ottaviani aveva replicato che la risoluzione contrattuale (avanzata poi anche dalla stessa impresa, ndr) era stata indicata dall'ex dirigente Acanfora. Ma l'ex sindaco di centro sinistra insiste: «Ottaviani confonde il procedimento penale che ha visto cadere in prescrizione le accuse, con il procedimento amministrativo che è altra cosa. La risoluzione contrattuale è stato un errore di cui oggi si pagano le conseguenze».

Ottaviani non ci sta: «In questi giorni stiamo assistendo alla fiera della banalità da parte di chi conosce bene l'appalto della Monti Lepini ma non ha il coraggio di diffondere lealmente il contenuto delle tre sentenze, due civili ed una penale. Accanto alla sentenza di prescrizione e non di assoluzione per i reati di corruzione e turbativa d'asta connessi all'appalto ma ad azioni di risoluzioni per inadempimento prospettate all'impresa sono state emesse due sentenze che hanno riconosciuto all'impresa soltanto una parte delle pretese avanzate. A fronte di un ammontare di circa 20 milioni di euro richiesti sono stati liquidati solo 5 milioni di euro a dimostrazione che il comune bene ha fatto a chiedere la verifica delle carte e delle pretese perché i soldi sono dei cittadini e vanno amministrati con prudenza».

LE ALTRE ACCUSE

Ma lo scontro si allarga su altri temi e c'è un colpo di scena: «Respingiamo al mittente - prosegue Ottaviani - insegnamenti sulla materia contabile da parte di coloro che facevano quadrare i bilanci inserendo tra le poste attive la vendita dell'ex Mtc per 9 milioni di euro quando l'edificio non risultava neppure catastalmente intestato all'amministrazione comunale ma al Consorzio Asi. Lo abbiamo scoperto di recente in quanto abbiamo dovuto chiedere le assegnazioni delle aree al Consorzio. Per non parlare dell'inserimento in bilancio dei 4 milioni di euro per l'adattamento del vecchio stadio Matusa alle esigenze della serie B senza alcuna delibera o stanziamento regionale ma solo sulla scorta di atti o dichiarazioni politiche da parte di chi amministrava la Regione in quel periodo».«Le sentenze le abbiamo lette ha ribattuto Marzi - loro hanno ritenuto di fare un'azione di danno all'immagine solo per alcuni e non nei confronti di tutti. Coloro che hanno sempre parlato dei debiti fuori bilancio ascrivibili a noi oggi hanno creato un significativo debito fuori bilancio. Mi fa piacere che Ottaviani ritorni sullo stadio ma è un dato di fatto che per fare lo stadio Stirpe non sono state realizzate altre opere pubbliche già finanziate. Sull'ex Mtc il mutamento di destinazione è un'operazione che il comune dovrebbe fare ma il fatto che non abbiano utilizzato tutto il palazzo di piazza VI Dicembre per concentrare gli uffici comunali la dice lunga sulla loro miopia. Attendiamo dall'attuale amministrazione ancora una risposta sull'ascensore inclinato che poteva essere recuperato con 136 mila euro e non con i 3,5 milioni che si intendono investire per far ripartire il collegamento tra la parte bassa e quella alta della città». Lo scontro è destinato a proseguire.Gianpaolo Russo