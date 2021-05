Comune Frosinone: emorragia di dipendenti, il 40% ha più di 60 anni

Continua l’emorragia del personale al comune di Frosinone. Entro un mese andranno in pensione altre sei unità che si aggiungono a quelle fuoriuscite dal mondo lavorativo negli ultimi anni. In totale: 80 persone in meno. La dotazione organica dell’ente di piazza VI Dicembre scende ora sotto le 220 unità (nel 2015 erano 296). Se ne andranno alcune figure storiche della segreteria generale, della Ragioneria, ma anche nel settore urbanistica, un messo comunale e due vigili urbani. A settembre previsto anche un pensionamento di un operatore della pubblica istruzione.

Una situazione che si trascina da anni e che l’amministrazione Ottaviani, spinta dal risanamento di bilancio e dalla stretta della Corte dei Conti, ha caldeggiato facendo quadrare i conti del bilancio grazie anche alla voce costi del personale che si è ridotta notevolmente.

Ben 1,6 milioni di euro che sono stati risparmiati e che hanno consentito di far quadrare i conti. Il tutto a discapito del servizio che, ovviamente, ne ha risentito.

L’ETÀ

Poco personale ma anche molto anziano. Il 77% di quello rimasto in servizio ha più di 50 anni di età. I dipendenti con meno di 30 anni rappresentano appena lo 0,41%, quelli tra i 30 e i 39 l’1,65%, quelli dai 40 ai 49 il 20,58%, tra i 50 e i 59 il 34,57% e oltre i 60 anni di età, la maggioranza, è rappresentata dal 42,8%. Difficile, in queste condizioni, avere una macchina amministrativa efficiente.

IL CONCORSO

A fronte di questa vera e propria emorragia di personale la buona notizia è che in settimana è previsto l’espletamento di alcune gare del concorso da poco bandito.

Mercoledì si terrà la prova orale per quattro tecnici istruttori (ingegneri ed architetti) da inserire full time o part time all’interno dei settori urbanistica e lavori pubblici. Il 7 giugno sarà la volta delle prove per l’assunzione di due operatori dei servizi sociali.

Nonostante le carenze di personale, la macchina amministrativa non si ferma ed ora è impegnata per la stagione estiva.





