Mercoledì 5 Giugno 2024, 07:13

L'idea di trascorrere una serata insieme dopo 46 anni dalla conclusione degli studi è nata quasi per caso e alla proposta lanciato da un "nostalgico" hanno risposto, quasi al completo, 23 ex compagni delle superiori. Una riunione così ben riuscita che tutti i partecipanti hanno deciso di raccontarla in un breve resoconto: «Il tempo vola, si sa, ma i bei ricordi degli anni trascorsi insieme sono ancora vividi e da custodire con attenzione. Per noi ex studenti della VD dell’Istituto “Leonardo Da Vinci” è andata proprio così e dopo ben 46 anni dall’anno del diploma è stato un vero piacere ritrovarci, lo scorso 31 maggio, in una piacevole serata trascorsa insieme presso il ristorante “Alba Rossa” di Ripi. Tra l’entusiasmo generale si è trattato di una serata trascorsa all’insegna delle risate, ripensando agli anni del diploma, quando tutti ci preparavamo ad entrare nel mondo del lavoro e, soprattutto, quando sono nati solide amicizie che, a distanza di anni, ancora resistono. Quella classe, la quinta D, è stata una classe speciale dove abbiamo imparato i rudimenti di quelli che sarebbero diventati i nostri lavori e le nostre professioni, ma anche il primo impegno civico. Ogni ricordo di quegli anni rappresenta un piccolo tassello di un periodo importante della nostra crescita e che rimarrà per sempre nel nostro cuore. Ritrovarci per festeggiare i quarantasei anni dal diploma è stata un’occasione unica. E di certo siamo pronti per pensare ad un appuntamento annuale irrinunciabile».

I PARTECIPANTI

All'appello per partecipare alla serata hanno risposto (in rigoroso ordine alfabetico): Agnessi Mario, Bernardi Vittorio, Ceccarelli Mauro, Cipolla Mauro, Conte Francesco, Ferrante Domenico, Ferrera Antonia, Giudice Tristano, Iafrate Italo, Maini Anna Rita, Maiuri Marco, Mattiello Gelsomina, Monoscalco Ercole, Montini Raniero, Palazzo Giuseppe, Palladini Nicola, Panfili Anna Maria, Papetti Paolo, Rotondi Claudio, Santoro Angela, Spagnuolo Massimo, Stocchi Dianora, Testani Francesca e Vasselli Mario.