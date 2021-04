Scrive «sei bellissima» a una ragazza su Facebook: minorenne pestato dal branco a Cervaro

«Sei bellissima», un innocuo commento su Facebook alla foto di una ragazzina di Cervaro (in provincia di Frosinone) ha fatto scattare il raid punitivo contro un minorenne da parte di un altro spasimante della giovane. Un pestaggio tra l'altro registrato da un amico dell'aggressore e postato sui social. Tutto è accaduto a Cervaro dove vivono i protagonisti della vicenda. Dopo aver letto il commento il ragazzo, con la complicità di un amico, ha chiamato il rivale proponendogli una partita di calcio presso il campo sportivo. L'adolescente, ignaro della falsità della

motivazione della convocazione è caduto nel tranello.

APPROFONDIMENTI ROMA Roma, assalto dei ladri a una gioielleria di via Frattina. Il... ROMA Roma, dietro la rissa a Villa Borghese una gang di piazza Bologna:...

Milano, 4 arresti nel branco picchiavano i passanti a caso: 15 ragazzini protagonisti di aggressioni e rapine

È quindi arrivato al campo, dove non c'era nessuna partita e sarebbe stato brutalmente picchiato dal ragazzo più grande che lo ha mandato in ospedale per le ferite giudicate guaribili in 21 giorni. I genitori della vittima si sono decisi a sporgere denuncia e lo hanno fatto attraverso l'avvocato Sandro Salera.

Ultimo aggiornamento: 14 Aprile, 14:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA