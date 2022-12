Coltellate dopo la lite alla stazione di Frosinone: ferito un uomo, caccia all'aggressore

Una lite finita con un accoltellamento. E' quanto avvenuto questa sera - 23 dicembre - nei pressi della stazione ferroviaria di Frosinone dove un uomo, stando alle prime informazioni raccolte sarebbe stato ferito con alcuni fendenti. Ancora sconosciuti i motivi di questa aggressione che poteva sfociare in tragedia. Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione Volanti ed una ambulanza del 118 che ha trasportato il ferito presso l'ospedale Spaziani di Frosinone. Delle sue condizioni ancora non è dato sapere, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Al momento si sa che una pattuglia agli ordini della dottoressa Perna ha dato vita ad un inseguimento lungo via Puccini, una delle arterie adiacenti lo scalo ferroviario. Le indagini sono ancora in corso.