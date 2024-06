Lunedì 10 Giugno 2024, 08:52

Omicidio Tortolani: confermata in Riesame la custodia cautelare in carcere per il presunto omicida Luca Agostino. Sulla scorta delle risultanze investigative e dall’analisi degli elementi probatori raccolti dagli inquirenti coordinati dal Sostituto procuratore della Repubblica di Cassino, Flavio Ricci, il Tribunale del Riesame ha ritenuto di dover confermare la custodia dell’uomo che domenica 19 maggio scorso ha tolto la vita ad Armando Tortolani, al termine di una violenta lite culminata con un accoltellamento. Il paese di Villa Latina intanto continua a vivere un periodo di intorpidimento generale. Dinanzi l’abitazione della vittima, in via Pacitti, qualcuno ha legato un mazzo di fiori ad un albero, poggiato dei lumini sul marciapiede dove fino a qualche giorno fa ancora vi erano tracce di sangue che avevano intriso l’asfalto per diversi metri, un palloncino sgonfio legato all’albero ed a terra altri oggetti in segno di ricordo e affetto. Gli abitanti ancora sono increduli per quanto accaduto ad “Armandino”, come lo chiamavano tutti. Ricordiamo che il 42 enne è morto dopo aver ricevuto diverse coltellate di cui due, in particolari, al petto all’altezza del cuore e l’altra alla gola, ferite che potrebbero essere state fatali. A sferrare i fendenti con un coltello di 20 centimetri il compaesano Luca Agostino di 41 anni arrestato nell’immediatezza dei fatti dai carabinieri. Sono ancora in corso le indagini da parte degli inquirenti per cristallizzare attraverso consulenze e testimonianze quanto accaduto quella maledetta domenica di maggio. Si attende anche la relazione del medico legale, Gabriele Margiotta, che ha effettuato l’autopsia.