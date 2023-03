Mercoledì 15 Marzo 2023, 09:27 - Ultimo aggiornamento: 10:11



Prima la discussione animata davanti ad un bar, poi è stato colpito alla testa con una tronchesi cesoia. Vittima dell'aggressione un 64enne di Frosinone che è finito in ospedale con una prognosi di sette giorni. L'episodio - che poteva un epilogo ancora più tragico si è verificato lunedì sera davanti ad un esercizio pubblico di via Mascagni - nella zona ferroviaria del capoluogo ciociaro. Ancora non è dato sapere il motivo che avrebbe scatenato questo comportamento delinquenziale.

LA RICOSTRUZIONE

Di certo si sa che alcuni avventori che hanno assistito alla scena hanno allertato il centralino del 112 dicendo che un uomo stava perdendo sangue dalla testa. Nel giro di pochi minuti una pattuglia dei carabinieri è giunta sul posto. Ma i militari hanno trovato soltanto la persona ferita. Dell'aggressore nessuna traccia. Il 64enne soccorso dai medici dell'ambulanza del 118 ha riportato una ferita nella zona cranica che ha richiesto alcuni punti di sutura. Per tale motivo il personale sanitario che gli ha prestato le prime cure ha stilato una settimana di prognosi. Per la cronaca va detto che il 64enne che risiede nella parte bassa della città avrebbe raccontato ai carabinieri di essere caduto da solo rovinando al suolo. Ovviamente gli uomini in divisa non hanno creduto nemmeno ad una parola.

L'INDAGINE

Quella ferita che presentava alla testa era stata causata da un corpo contundente di ferro. Qualcuno avrebbe riferito ai carabinieri di aver visto una persona che con le tronchesì in mano colpiva l'avventore. Ma perché quest'ultimo aveva voluto fornire una versione diversa? Perché voleva coprire colui che aveva tentato se non di ammazzarlo, comunque di provocargli un serio danno? Sono domande a cui stanno cercano di dare delle risposte gli uomini del comando provinciale che hanno avviato le indagini. I militari che hanno provveduto a raccogliere le prime testimonianze stanno cercando di dare un nome ed un volto all'aggressore che al momento deve rispondere di lesioni gravi. Addirittura sembra che la persona ferita, non abbia alcuna intenzione di presentare denuncia. Del resto sostenendo che avrebbe fatto tutto da solo, non avrebbe potuto fare altrimenti.

I PRECEDENTI

Non è la prima volta, purtroppo che nella zona ubicata a pochi passi dalla stazione ferroviaria avvengano fatti del genere. Soltanto qualche mese fa, davanti ad un bar di via Puccini, una strada che si trova a ridosso dello scalo ferroviario un poliziotto della questura è stato accoltellato da un avventore per motivi di parcheggio. L'aggressore subito dopo aver messo in atto l'azione criminosa si è dato alla fuga. Nonostante le indagini serrate da parte degli uomini della squadra Mobile l'uomo non è stato ancora identificato. Singolare è che l'accoltellamento si è verificato il 24 dicembre scorso di pomeriggio, quando numerosi cittadini si erano riversati sulle strade per ultimare gli acquisti natalizi. Più volte va detto i residenti di quella zona hanno chiesto di poter potenziare i servizi di controllo soprattutto la sera, quando via Puccini, via Mascagni e Via Bellini diventano terra di nessuno.