Martedì 4 Giugno 2024, 07:13

Collaboratrice domestica infedele finisce sotto processo per furto. I fatti che hanno coinvolto la donna, una 54enne residente a Ceprano risalgono a qualche tempo fa quando prestava servizio saltuariamente presso l’abitazione di una vicina di casa, anziana e disabile di 80 anni. Sovente la domestica si recava nell’appartamento della pensionata non solo per effettuare le pulizie della casa ma anche per tagliare e sistemare la legna che veniva utilizzata per l’accensione del camino. L’anziana - che conosceva la vicina di casa da tanto tempo - si fidava molto di lei. Tant’è che non aveva mai nascosto di avere un discreto gruzzoletto che teneva depositato su una carta libretto dell’ufficio postale. Anzi, più di qualche volta aveva raccontato con orgoglio alla 54enne di essere riuscita a mettere da parte dei soldi che a suo dire potevano esserle utili soprattutto se, data l’età, poteva sopraggiungere qualche malattia improvvisa.

LA RIVELAZIONE

Per lei possedere quella discreta somma di denaro rappresentava una sicurezza. A far scattare la denuncia nei confronti della domestica il fatto che nel giro di alcuni mesi da quella carta libretto erano stati effettuati circa nove prelievi per la somma di cinquemila euro. E siccome l’unica che sapeva di quei soldi che teneva depositati all’ufficio postale era la collaboratrice domestica, l’anziana ha subito sospettato che ad averli trafugati fosse stata proprio lei. Si era fidata, evidentemente, ma quando ha capito di essere stata raggirata non ci ha pensato un attimo e ha sporto denuncia.

In fondo quella carta libretto la teneva conservata nella borsa. Per la 54enne che aveva la possibilità di muoversi liberamente in quella casa prelevarla e poi rimetterla a posto, sarebbe stato un gioco da ragazzi.

Dalle indagini avviate in tal senso sarebbe emersa la piena responsabilità da parte della collaboratrice domestica che adesso è finita sotto processo con decreto di citazione diretta a giudizio. I movimenti sulla carta la incastrerebbero, in quanto coincidono con il suo essere entrata e uscita da quell’appartamento. L'accusa è di furto aggravato. La prima udienza è stata fissata per il prossimo 10 giugno.