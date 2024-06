Martedì 4 Giugno 2024, 07:17

Diventa sempre più misteriosa la vicenda di Maurizio Cocco, l’ingegnere di Fiuggi detenuto da oltre due anni in Costa d’Avorio. Doveva essere scarcerato l’1 giugno ma per un non meglio chiarito “disguido” informatico non è arrivata l’attesa liberazione. In mezzo c’è stata la domenica, ieri si sarebbe dovuto sapere qualcosa in più perché l’avvocato della famiglia sarebbe andato a verificare la situazione ma non arrivano informazioni ufficiali. È la moglie di Cocco a riferire che: «Il procuratore avrebbe detto al rappresentante dell'ambasciata che non ritiene ancora opportuna la scarcerazione di mio marito e questo è assurdo. L’Italia deve muoversi, è anticostituzionale con una sentenza definitiva quello che sta accadendo». Assunta Giorgilli, coniuge dell’imprenditore, dal momento dell’arresto si batte per dimostrarne l’innocenza. Arrestato perché ritenuto coinvolto in un giro di narcotraffico, dal quale è stato poi scagionato, Cocco - 62 anni - è rimasto detenuto per una presunta evasione fiscale. In pratica non avrebbe presentato i bilanci della società con la quale, da anni, lavora in Costa d’Avorio. Cosa che non poteva fare, perché nel frattempo era stato trattenuto in carcere. «Da innocente e ingiustamente» - come ha sempre ribadito la moglie, insieme agli altri familiari.

Una vicenda che il Ministero degli Esteri sta seguendo da vicino, mantenendo come impone la situazione in casi del genere un profilo basso. Considerata la situazione, è inevitabile che si debba agire sul lato diplomatico ormai più che su quello giudiziario.

Cocco, un “equivoco” informatico dietro la mancata scarcerazione. Interviene l’ambasciata

IL PROCESSO

La vicenda di Cocco è definita, ha scontato la condanna, perché venga trattenuto resta un mistero. Non è da escludere che le autorità locali abbiano interpretato come una sorta di “sfida” la volontà di restare in Costa d’Avorio per sistemare delle cose legate al suo lavoro, ma soprattutto che voglia presentare ricorso avverso la sentenza di condanna. A questo punto bisogna immaginarle tutte, non essendoci spiegazioni ufficiali sul motivo per il quale resta in carcere, fra l’altro in condizioni disumane. Quella struttura è tra le segnalate da Amnesty international per il trattamento riservato ai detenuti e non c’è bisogno di aggiungere altro.

GLI SVILUPPI

Nel corso della detenzione e in prossimità delle udienze, Cocco aveva anche annunciato lo sciopero della fame per far capire quale fosse la sua disperata condizione, ma le autorità ivoriane non si sono mai preoccupate più di tanto. A nulla sono serviti, del resto, anche i solleciti che l’ambasciata italiana ha presentato per avere una definizione della vicenda. Resta da capire, adesso, quale sia la strada da percorrere per restituire la libertà all’ingegnere e la serenità alla sua famiglia, particolarmente provata per la situazione che vive l’imprenditore di Fiuggi e anche sul versante lavorativo.