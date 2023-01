Domenica 15 Gennaio 2023, 10:31

Due anni e sei mesi di reclusione. Questa la condanna inflitta ad un autotrasportatore di 45 anni accusato di maltrattamenti sulla convivente. Oltre a picchiarla ed a vessarla ogni giorno, l'uomo la costringeva ad assumere sostanza stupefacente anche in stato di gravidanza. Quando nel 2015 la sua bimba è nata, era risultata positiva all'assunzione di cocaina. Il compagno possessivo e violento non aveva mai smesso di fare uso di droga e di alcol nemmeno quanto era diventato padre. Anzi, sovente nascondeva lo stupefacente tra i pannolini della figlioletta. E se la donna provava a ribellarsi iniziava a percuoterla fino a procurarle lesioni che dovevano essere curate presso il pronto soccorso. Per circa due anni aveva vissuto un vero e proprio inferno. Ma un giorno, quando l'uomo le aveva detto che se si rifiutava di fare uso di droga insieme a lui le avrebbe fatto togliere la bambina, è scappata di casa e dopo essersi rivolta all'associazione Telefono Rosa Frosinone ha fatto scattare la denuncia per maltrattamenti. I primi tempi ( stiamo parlando del 2017) la quarantenne aveva trovato alloggio presso alcuni parenti, ma siccome il convivente l'aveva scoperto e continuava a vessarla ed a minacciarla, gli operatori del Telefono Rosa l'avevano accompagnata insieme alla figlioletta in un rifugio protetto. Nei giorni scorsi si è conclusa finalmente questa battaglia legale. Il giudice Fiammetta Palmieri ha pronunciato la sentenza di condanna. Oltre a scontare due anni e mezzo di carcere l'autotrasportatore è stato condannato al risarcimento del danno a favore delle parti civili costituite ed all'associazione Telefono Rosa da liquidarsi in separata sede. Al momento dovrà versare una provvisionale nei confronti della vittima di 2.500 euro.



«In tutti questi anni - ha dichiarato la presidente del Telefono Rosa Patrizia Palombo- la donna insieme alla figlioletta sono state sostenute sia legalmente che psicologicamente . Addirittura insieme agli operatori abbiamo lavorato affinché la signora potesse ricostruire la propria autostima fornendole anche delle opportunità di lavoro. Grazie all'incessante attività e professionalità degli operatori, prendiamo per mano coloro che chiedono aiuto seguendole h24 per 365 giorni l'anno. È importante che le vittime di violenza sappiano che dopo aver fatto scattare la denuncia non saranno mai sole e che saremo sempre pronte ad aiutarle e tutelarle». Nei giorni scorsi grazie all'avvocato Cristiana Cialone, che opera all'interno dell'associazione di volontariato e che da anni lotta a fianco delle donne vittime di violenza, la 40enne è riuscita finalmente ad ottenere giustizia. Adesso insieme alla figlia sta cercando di ricostruire la sua vita lontano da quel compagno che le aveva fatto soltanto del male .

Marina Mingarelli

© RIPRODUZIONE RISERVATA