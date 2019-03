Coach Tonino Zorzi a Frosinone per presentare il suo libro: "La mia Itaca", viaggio in settant'anni di basket

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Torna per un giorno in Ciociaria per presentare il suo libro: “La mia Itaca”, Tonino Zorzi, il “paron” del basket italiano, che nella sua interminabile carriera ha allenato anche il Basket Ferentino nella stagione 2006-’07. L’appuntamento è per lunedì 25, alle 18:00, presso la libreria Ubik in via Aldo Moro, in un evento curato ed introdotto dall’Avv. Massimo Cocco, grande appassionato di basket ed amico personale di quell’icona della pallacanestro italiana che è Tonino Zorzi. Insieme all’avvocato Cocco anche Riccardo Esposito e Giovanni Bruni, due giocatori che a Ferentino hanno potuto saggiare le doti umane e tecniche dell’allenatore friulano. “La mia Itaca, da Gorizia a … Gorizia” è un autentico viaggio in settant'anni di basket, visto con gli occhi di chi questo sport lo ha vissuto con la passione più autentica, tanto che ancora oggi, ad 83 anni, il “paron” non smette di girare l’Italia a parlare di basket mettendo disposizione tutta la sua esperienza. Un viaggio nel quale Zorzi racconta, il suo amore per quello che per lui rimane lo sport più bello del mondo, attraverso le esperienze dirette anche attraverso l’incontro con i grandi personaggi del basket italiano. Tra queste esperienze, quella a Ferentino, nel finale di una carriera nella quale ha avuto modo da allenatore di vincere una Coppa delle Coppe e di transitare per le panchine di Gorizia, Padova, Napoli, Venezia, Siena, Reggio Calabria, Pavia, Montecatini, Pesaro, Avellino, Sassari, Ferentino, Bologna e più volte quelle di Venezia e Napoli. Senza dimenticare da giocatore lo scudetto vinto a Varese e le presenze, sia come giocatore sia come allenatore nella Nazionale italiana, anche nel ruolo di collaboratore di due miti del basket italiano come Giancarlo Primo e Sandro Gamba, quest’ultimo curatore della bellissima prefazione del libro edito da Basketcoach.net.