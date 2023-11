Cementine antiviolenza, sabato 25 novembre a Frosinone l'iniziativa di Confagricoltura Donna

Giovedì 23 Novembre 2023, 09:14

E' accaduto anche a Fabiana, uccisa nel 2013 in un campo di clementine nel calabrese. A quell'efferato episodio è ispirata l'iniziativa di Confagricoltura Donna illustrata ieri pomeriggio a Palazzo Munari, sede del Comune di Frosinone. Le clementine saranno il simbolo e lo strumento per raccogliere fondi a sostegno dei centri antiviolenza della provincia di Frosinone. Anche quest'anno la collaborazione è stata stretta con "Mai più ferite" della cooperativa Diaconia. La distribuzione avverrà sabato 25 novembre in piazza Cervini, lungo via Aldo Moro dalle 9 alle 17. Una sinergia che sfocerà anche in tirocini lavorativi in cinque aziende aderenti a Confagricoltura Frosinone riservati proprio alle donne assistite nei centri antiviolenza. L'iniziativa è stata presentata da Alessandra Atorino, presidente di Confagricoltura Donna Frosinone, insieme a Maria Rosaria Ruggeri coordinatrice del Centro antiviolenza "Mai più ferite", ad Antonio Lancia presidente di Confagricoltura Frosinone e al sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli. Hanno portato il loro contributo di esperienze e competenze Katia Vallecorsa, amministratrice dell'impresa MIASS e rappresentante Cna per l'imprenditoria femminile, che ha parlato anche di progetti per l'autoimprenditorialità delle donne vittime di violenza, Laura Pelle del progetto Free Life Umbria e Selena Vacca consulente legislativo in ambito agroalimentare presso il Senato.