Claudio Lancia è il nuovo presidente di Confagricoltura Frosinone

Cambio alla guida di Confagricoltura Frosinone con l’elezione di un nuovo presidente e di un Consiglio direttivo che lo affiancherà nel corso dei prossimi anni. La nomina è avvenuta nei giorni scorsi e l'incarico è stato affidato a Claudio Lancia che nel corso del primo Consiglio ha voluto ringraziare tutti i soci per la fiducia riferendosi anche ai consiglieri che hanno guidato l’organizzazione nel corso del precedente mandato. Tra gli obiettivi del nuovo corso di Confagricoltura Frosinone il riassetto dell’organizzazione e una serie di iniziative che, come sempre, avranno il preciso obiettivo di sostenere il comparto agricolo della provincia ciociara, soprattutto in un periodo delicato come questo in cui i cambiamenti climatici stanno influendo considerevolmente sull’andamento del comparto.