E' ufficiale: il Città di Anagni Calcio giocherà le sue gare casalinghe della stagione 2018-2019 di serie D, girone G al Caslini di Colleferro. La notizia è stata annunciata nel pomeriggio di ieri dalla società anagnina. L'impianto di Colleferro, che ha il manto in sintetico, era in corsa con gli stadi di Morolo e Paliano per ospitare le gare casalinghe dei biancorossi. la scelta sarebbe ricaduta su Colleferro per il fatto che Paliano non è omologato per la D e si rischiava di giocare le gare casalinghe a porte chiuse; Morolo, invece, ha fondo in erba maturale e visto che vi giocano anche i locali che militano in Eccellenza potrebbe rovinarsi per le troppe gare.



Colleferro invece risponderebbe a tutti i requisiti che cercavano gli anagnini che dovrebbero tornare nel loro impianto, il Roberto Del Bianco di Anagni nel girone di ritorno della serie D. Sul Roberto Del Bianco si dovranno effettuare lavori per realizzare il fondo in sintetico. La squadra della Città dei Papi svolgerà gli allenamenti settimanali a Paliano nell'impianto Tintisona. La prima gara casalinga per i ragazzi di mister Manolo Liberati ci sarà il 23 settembre mentre il 26 settembre nell'infrasettimanali gli anagnini riceveranno il Cassino. Il nando marocco di Morolo è stato usato per una gara, la Coppa Italia con l'Isernia. gara persa dai ciociari 5-4 dopo i calci di rigore che hanno decretato l'eliminazione degli uomini di Liberati.



Per quanto riguarda il calcio giocato oggi amichevole contro la SFF Atletico persa 1-0 dai ciociari. Altra amichevole sabato alle 16 al Tintisona di paliano contro l'Agnonese formazione di serie D.

