Un mini circuito fitness nel parco Matusa, il Comune di Frosinone ha acquistato le attrezzature

L'acquisto era sta perfezionato in tempi non sospetti ed ora bisognerà capire se e quando le attrezzature potranno essere utilizzate, ad ogni modo c'è una bella notizia per gli amanti dell'attività fisica all'aria aperta. L'ammistrazione comunale di Frosinone ha acquistato una serie di strumenti con cui verrà allestito un circuito fitness nel parco Matusa.

Nel dettaglio si tratta di una coppia di barre parallele, estensore di gambe, un climber (una parete per l'arrampicata) e un vogatore. Il tutto per una spesa che, compresal'IVA, ammonta a circa 3.600 euro.

Proprio in questi giorni l'amministrazione comunale ha avviato gli interventi di manutenzione dei parchi pubblici della città in vista della riapertura. I frequentatori delle aree verdi dovranno comunque attenersi al rispetto delle norme del distanziamento. A tal proposito il Comune affiderà i controlli ai volontari della Protezione civile.

