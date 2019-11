Ciociaria terra dei fuochi? Ecco cosa dicono i dati oltre la psicosi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ciociaria novella terra dei fuochi? Al di là dell'effettiva pericolosità per la salute pubblica, l'incendio di ieri ha dato di nuovo consistenza a una paura che serpeggia in un territorio alle prese con mille e uno problemi ambientali, questi sì ampiamente certificati: falde acquifere e terreni contaminate, smog, miasmi, schiume, discariche e siti industriali dismessi che attendono da decenni la bonifica. Non ce la passiamo bene con terra, aria e acqua. C'è anche un problema con il fuoco? Preferibilmente laddove vengono stoccati rifiuti, magari quelli che non si riesce a smaltire? Il ricordo dell'incendio alla Mecoris è ancora vivo, ma in questi anni in provincia di Frosinone quanti altri sono stati i roghi che hanno interessato aziende che si occupano di rifiuti o che hanno a che fare con le lavorazioni industriali?L'anno scorso l'Arpa ha pubblicato un rapporto sull'argomento dal quale si evince che dal 2014 al 2017 in provincia di Frosinone gli episodi sono stati tre: nel il 15 agosto (Ferragosto) 2016 all'Ori Martin di Ceprano, il 4 febbraio (sabato) del 2017 nel sito in disuso dell'ex Videocon di Anagni e alla Rotoballe di Sgurgola. Il dossier si ferma al 2017, ma la cronaca ci ricorda che l'8 dicembre 2018 (l'Immacolata) un incendio è divampato nello stabilimento dismesso della Sta di Ferentino dove erano abbandonati rifiuti di vario tipo. Poi nel marzo di quest'anno, stando ai report di Arpa, un rogo ha interessato lo stabilimento della Sistema Compositi a Castellaccio, Paliano. Infine il 23 giugno (domenica) quello alla Mecoris di Frosinone. Dunque in cinque anni sono stati sei gli episodi, sette si aggiunge quello di quest'estate presso la Lidl di via Mària nel capoluogo. In Lombardia, per prendere a paragone la regione che maggiormente in questi anni è stata interessata dall'emergenza roghi, soprattutto negli impianti che trattano rifiuti, solo nel 2018 si sono registrati 22 episodi. Nel 2017 sono stati 21. Nel Lazio, dati Arpa, sono stati 24 ma dal 2014 al 2017. Anche se in questi ultimi due anni c'è stata un'impennata.Per i casi in provincia di Frosinone, seppure si tratta di situazioni diverse, però c'è una costante: fatta eccezione per l'episodio della Sistema Compositi, tutti gli altri sono avvenuti di sabato o di domenica o in giorni festivi. Se i numeri, quindi, per ora non inducono a pensare che in Ciociaria ci sia un'emergenza terra dei fuochi, sempre meglio restare in allerta, perché a quanto pare le fiamme non fanno mai festa. E il trend di questi ultimi tempi non rassicura.