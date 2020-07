Cinquantenne trovato riverso a bordo strada, è giallo ad Alatri

Cinquantenne trovato riverso a terra a lato della strada, aperte tutte le ipotesi fino all’investimento. L’uomo, S.P. residente a Veroli, è stato avvistato da un passante in zona Mole Bisleti, nella periferia sud della città ernica, ieri sera poco dopo le ventidue, già non cosciente. Attualmente si trova ricoverato presso il policlinico "Gemelli" di Roma dove è stato trasportato in condizioni gravi dal 118.



Sulla dinamica dell’episodio indagano i carabinieri di Alatri che stanno vagliando tutte le ipotesi senza escludere nulla, dal malore, all’incidente, fino all’investimento da parte di un’auto pirata, anche se al momento non ci sarebbero riscontri specifici su questa ultima ipotesi.



Ultimo aggiornamento: 13:40