Domenica 23 Aprile 2023, 09:32

Altri quattro cinghiali sono stati catturati dalle gabbie automatiche installate sulla collina della Madonna delle Grazie a Sora. Che si vanno ad aggiungere ai precedenti nove catturati nei giorni scorsi. L'amministrazione comunale è stata la prima in Ciociaria a recepire ed attuare la normativa della Regione riguardante le misure per controllare la prolificazione dei cinghiali firmando un'ordinanza per contrastare il problema della presenza degli ungulati in zone abitate. Sono state fatte così installare delle gabbie automatiche che ad oggi hanno intrappolato 13 capi che sono stati inviati in un centro specializzato e liberati dopo i controlli in un'area faunistica lontano dai centri abitati.

L'INVITO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«L'invito che rivolgo a tutta la cittadinanza è di prestare molta attenzione - dichiara il sindaco Luca Di Stefano - soprattutto nel prossimo mese di maggio quando Colle San Casto sarà meta del pellegrinaggio Mariano, di collaborare con la polizia locale e di osservare le prescrizioni indicate nell'ordinanza».La scorsa settimana un grosso cinghiale ed otto cuccioli sono stati catturati ma qualcuno continua a segnalare incontri ravvicinati: «Stavo camminando nei pressi della Rava Rossa quando ho visto mamma e sei cuccioli in mezzo ad alcuni rovi».È proprio in queste zone collinari, a pochi metri da Corso Volsci che si è verificato anche il drammatico episodio con un grosso cinghiale che ha aggredito due ragazze ed il cagnolino Mia che nel frattempo è guarito dalle ferite. Così dopo le numerose segnalazioni pervenute al comune, il comandante della polizia locale Dino Padovani ha deciso di attivare immediatamente la procedura con la Regione per l'istallazione di gabbie che sono state posizionate in punti diversi dalla Ditta Tombolillo di Amaseno. E che a quanto pare, funzionano perfettamente. Il problema è che la presenza degli ungulati è piuttosto numerosa e quindi occorre prestare la massima attenzione salendo sul santuario, proprio come sottolineato dal primo cittadino. Si aggiunge che tra pochi giorni inizierà il mese mariano e da tradizione numerosi cittadini sorani vi si recano tutte le mattine all'alba per pregare nella chiesa della Madonna delle Grazie. E la notizia della cattura dei cinghiali per quanto rassicurante certamente suscita preoccupazione. Roberta Pugliesi© RIPRODUZIONE RISERVATA