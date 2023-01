Domenica 22 Gennaio 2023, 09:34

Uscire di casa o fare una semplice passeggiata al parco, nel Belvedere a due passi dal caratteristico Castello di Pico, da dove si ammira la media Valle del Liri, è diventato pericoloso. Diversi cinghiali, ormai da settimane, regolarmente sono nel parco giochi, dove al posto dei cinghiali, dovrebbe esserci i bambini. Ma loro, i grossi animali, hanno ormai preso il sopravvento. Tanti gli avvistamenti. L'ultimo, in ordine di tempo, c'è stato ieri pomeriggio, quando una donna che risiede nella zona ha incrociato tre ungulati, rovistavano tra i giochi del Belvedere, a due passi da uno scivolo.

IL RACCONTO

Un incontro insolito e che, in un attimo, è diventato pericoloso. «Il cinghiale più grande mi ha inseguita», ha raccontato la donna. «Sono stati momenti di grande paura, per fortuna mi sono allontanata». Poi ha aggiunto «Ho fatto una pec al Comune un mese fa, sono un incontro quasi quotidiano per le mie figlie la mattina quando vanno a scuola: nessuna tutela per la sicurezza dei cittadini», conclude la donna. Una situazione di pericolo che, dunque, perdura che è stata documentata con le foto. Non è certo una novità il fatto che i cinghiali nei pressi di case e parchi, ma nei casi più evidente, come questo, occorre intervenire con catture predisposte e organizzate dalle forze dell'ordine. Altro grave problema generale legato alla presenza di cinghiali sono gli attraversamenti stradali a tutte le ore. Sono decine le segnalazioni e i rilievi eseguiti dalla forze dell'ordine.

Vincenzo Caramadre

