Cinghiale finisce in una trappola illegale: atti in Procura a Cassino

Un grosso cinghiale è finito in una trappola artigianale: salvato dalla polizia locale. È successo a Pontecorvo dove l’ungulato è stato trovato impigliato ad laccio di acciaio collegato ad un grosso albero. A notare il tutto sono stati alcuni cittadini che hanno segnalato il fatto agli agenti della polizia locale. L’animale era alquanto agitato per cui, sul posto, alla periferia della Cittadina Fluviale sono intervenuti anche i veterinari che hanno addormentato il cinghiale per poi affidarlo ad una struttura specializzata. Chi ha posizionato la trappola è rimasto ignoto, gli agenti della polizia locale hanno depositato un’informativa di reato contro ignoti in procura a Cassino. Salvataggio a parte, resta il problema della massiccia presenza di cinghiali sul territorio.