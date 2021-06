Cinemadamare saluta Fiuggi e incorona un filmaker argentino

Domenica 27 Giugno 2021, 18:26

Si è conclusa venerdì sera, a Fiuggi, la prima tappa della XIX edizione di Cinemadamare Campus. È Argentino il regista che vince la Weekly Competition di Cinemadamare, nella tappa di Fiuggi. The blank page, di Leandro Sosa si è aggiudicato il Best Film e il Best Editing. L’opera è stata girata interamente nella città termale, in soli 6 giorni, come tutti gli altri titoli in concorso. Il film racconta il dramma esistenziale dello scrittore, quella pagina vuota che è insieme libertà e condanna. “Per un regista di solito è difficile, realizzare il proprio film senza intoppi”, dice il Cidiemmino, “ma a Cinemadamare non ci sono limiti, si può realizzare tutto, perché si sta a contatto con tutto il Mondo”. Gli altri premi: Best Cinematografy, e Best Script sono andati rispettivamente all’Italiano Giuseppe Circelli e al Francese Jules Baron per L’Ascension, scritto e diretto da Jules Baron. "Fiuggi si è rivelata un serbatoio di grande energia per i nostri giovani filmmaker italiani e stranieri”, ha dichiarato Franco Rina, direttore di Cinemadamare, “la città delle terme ci ha consentito di iniziare con il piede giusto il nostro tour, che ci porterà in giro per tutta Italia. La gente del posto ha partecipato con entusiasmo alle attività dei cineasti". Sovrana la Città di Fiuggi, con l’imponente storia, le Terme, le tradizioni gastronomiche, “ma soprattutto con la Natura!”, ha ricordato la consigliera Regionale Sara Battisti, madrina dell’evento, assieme al vicesindaco Marina Tucciarelli. Tra le location, Hotel Igea, in cui Dario Argento ha girato il primo film: La porta sul buio (1973), e dove Anthony Quinn ha interpretato il suo l’ultimo ruolo in Il Sindaco (1996), tratto dalla commedia di Eduardo De Filippo, Il sindaco del rione Sanità. Scenari naturali come La Tierra Caliente, tra Vico del Lazio e Pitocco, hanno esaltato la creatività dei cineasti, provenienti dalle migliori Università e Scuole di cinema di 27 paesi.